淘寶友D.I.Y.電線換頭兩腳變三腳　網嘲「生命重啟線」：準備電死

這麼多年來，香港的電力配置都是採用與英國相同的規格，即是「BS 1363」標準，俗稱的「三腳插」，而內裡則分別連接著火線、中線以及地線（水線）。所以，很多內地或國外購買過來的電器，很大機會都需要「轉腳」才能順利取電使用。然而，有不少網民都覺得長期使用「轉腳」很麻煩，亦有時因為空間不足，不能讓「轉腳」容身，所以略懂改裝之術的網叫都會「D.I.Y.」，自行將「兩腳」更換「三腳」來方便使用！



（淘寶開心 Share Facebook 圖片）

不過日前（6日）在 Facebook 社交群組「淘寶開心 Share」之內，就有網民「派膠」，題為「終於成功將兩腳改三腳」。細看之下就會發現很不對勁，亦有點令人「不安」。由圖片可見，這條經改裝的電線雖然安上了「三腳」英規插頭，但另一邊端則仍然是「兩腳」，根本不能正常使用。圖片貼出之後，旋即換來網民恥笑！雖然都知道「樓主」是刻意派膠，但留言依然一面倒、不留情面地嘲笑，還稱因為「淘寶」太多而令智慧受損！

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今次圖片明顯是想為網民帶來歡樂，留言之中的確惹來笑位百出之外，更贏得近 6 千點讚！有網民將這條神線命名為「生命重啟線」，而其餘的留言有不少都很有金句潛力「手術成功，不過條線癱咗」、「一條線接通中港」、「兩個都係公，gay確認」等等。

（淘寶開心 Share Facebook 截圖）

（淘寶開心 Share Facebook 截圖）

其實英規「插頭」之內，擁有火線（Live）用以將電力由電力引到所需的電器之內，而在香港的火線對地的電壓為 220V，當中也有用作預防「跳掣」的保險絲（fuse）作保護，換言之網民紛紛議論的「如果兩邊同時取電」會有甚麼事情發生，答案就是「燒 Fuse」兼跳總掣。雖然未至於有重大意外，但「派膠」事情造圖還可以，切勿以身嘗試！

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雖然人類是「萬物之靈」，但地球上的其他動物一樣都很有靈性、很有想法！牠們除了會選擇自己喜歡的伴侶、合適的居所之外，還會非常著緊喜歡的食物！經常接觸到的貓咪和狗狗固之然是「為食之王」，但沒想到一些「冷血」的甲殼動物原來都可以為了吃而變得可愛？

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