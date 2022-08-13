連登仔輪流自爆鹹濕老尷往事　阿媽揭偷睇男極圈、上堂被目擊度JJ

連登有網民叫大家分享一人一件鹹濕老尷往事，竟意外獲得很大迴響，可能因為匿名關係一眾網民都勇於分享自己及身邊人的童年舊事，笑翻其他人。你又有想起自己小時候做過的搞笑事嗎？



一家人朝夕相處，總會見證大家不同面向，始終青春期男仔比較多時候對性感到好奇，唯有找出老竇珍藏的機密雜誌或錄影帶，結果又被阿媽撞破，結果又好尷尬唔知點解釋，結果阿媽一眼就知你有古怪...

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雖然有些舊事的確講返都覺得好醜，不過多年後重提其實都幾好笑，青春期不論男女其實對性感到好奇都是正常的，如果家中兩老夠開明，直接大方Share疑難都無妨！

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部分連登仔言行太偏激，很容易影響大眾對這班網民的印象，不過其實討論區入面都有不少臥虎藏龍的人，無論有才華還是搞笑的都有，今次《Opener》就整理了10個奇人奇事，你又記得嗎？

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