佩洛西訪台入住君悅曾是刑場？被評為亞洲最猛鬼酒店麥明詩都出事

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪問台灣，她一下機便由專車直接送往留宿的台北君悅酒店。不過該酒店曾入選旅遊知名網站全球十大猛鬼酒店，多年來更有不少都市傳說。



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今次佩洛西選住台北君悅酒店（Grand Hyatt Taipei），據了解美國外交系統在該酒店已經舉辦過多次活動，保安方面都有相當經驗，加上位於台北信義區市中心，在交通相對較方便。有報導亦指君悅距離台北市政府機關較近，而佩洛西在台灣停留時間點，如果要拜會政治人物也較節省時間。

不過君悅酒店出名多都市傳說，曾登上Hotels.com「全球十大最猛鬼酒店」排行榜，更是亞洲唯一上榜的酒店。據指原址在日佔時期是刑場，所以被處決的囚犯及俘虜化成怨靈，在附近一直徘徊。

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牆上兩道大型符咒，有指是用來鎮住厲鬼 / 網上圖片

大堂的牆上有兩道大型符咒，有指是酒店特意請法師作法，用來鎮住厲鬼；天花板上亦有巨型銅鈴，趨吉避凶。麥明詩2019年到台灣旅行慶祝28歲生日時，被網友發現入住了君悅酒店，她在社交平台曾發文表示：「預訂酒店後先發現好出名（猛鬼），但已經過咗一個星期，所以冇取消繼續住，不過夜晚熄咗master之後有盞燈眨眨下。」ViuTV《入住請敲門》也曾入住君悅酒店實測。

麥明詩在台灣慶祝28歲生日，亦入住了君悅酒店 ( 麥明詩ig)

韓國女星金賢政2001年曾到台灣參加金鐘獎，她同樣住在台北君悅，有指她回房休息時發現房間的電視不停自動開關，即使她把插座拔掉也照樣開到機。屏幕上慢慢出現一個沒有五官的頭顱，嚇得想狂奔逃走之際，才驚覺被靈異物體壓著，全身動彈不得，事後她漏夜退房離開更被台媒廣泛報道。

酒店就有關都市傳說曾回應指，不清楚Hotels.com的評選準則，也沒聽聞過鬧鬼。酒店也澄清兩道「符」其實出自宗教領袖林雲大師之手，有助招財祈福，並不是如外界所說鎮壓靈體。

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