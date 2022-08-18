明日戰記｜古天樂力撐「港產片」8年27套戲　網民數出經典電影

由古仔（古天樂）投資製作的科幻巨著《明日戰記》斥資近4.5億港元、8年時間完成，被喻為香港史上「最大規模製作」。但在內地上畫十多日，惟票房一般收場！連古仔都慨嘆：「十年付出卻徒勞無工！」。不過古仔一向多做好人好事，圈內圈外的朋友粉絲無數，不少網民齊齊「Brainstorming」為古仔獻計救亡之外，還開PO力讚古仔撐著整個香港電影業，更數出其「天下一電影公司」8年間原來就已經投資過27套「港產片」之多！



現年51歲的「古仔」在早年推出過自傳《㝷樂記》，在內裡曾經透露過年輕犯事的不懂事過去。而在改正期間得到「老修女」從旁指導，這亦是他往後改過自身、積極從善的啟發！而只要古仔能力內做到的，他都非常熱心幫忙。由其在教學方面，古仔一直默默捐錢興建學校，在12年間已累積捐建135間學校。在上年2021年，古仔更被香港演藝學院頒發「榮譽院士」名銜，以表揚其個人成以及對社會貢獻！

但其實除了教育，古仔對演藝業界才是最大力支持。2013年成立了的「天下一電影公司」就致力推動港產片發展。由2014年開始直至2022年，未計未發行或上映的「港產」電影有幾多？近日就有網民於「連登討論區」發文，盤點出古仔的「天下一電影公司」幫過幾多「港產」電影，在這8年間原來就已經有27套之多，當中哪些你會喜愛？

8 年投資 27 套，有幾多你看過：👇🏻👇🏻👇🏻

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其實古天樂在入娛樂圈之前曾擔任模特兒經理人，期後更兼任模特兒工作並拍攝廣告。而能夠加入TVB（無綫），是在一次協助拍攝「香港小姐」比賽廣告時被無綫的工作人員勸說。但真入加入卻在一年之後，1993年古天樂正式簽約無綫電視成為全經理人合約藝人。並在翌年（1994年），古仔初登螢幕演出無綫電視劇《婚姻物語》並擔任男配角，由於外型突出而嶄露頭角。

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所以今次，古仔所投資的科幻巨著《明日戰記》票房不似預期，外間即時有很多聲音要出錢出力幫忙，網民也齊齊「Brainstorming」為古仔獻計救亡，看得出古仔在圈內圈外都不缺朋友，相信當中有不少都受過古仔之恩。但無論如何，都是靠古仔幫忙都有高質素的「港產」電影面世！

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