王浩信陳自瑤傳婚變N次變「月經Po」 網民心很累：究竟離幾多次？

無綫視帝王浩信（Vincent）與太太陳自瑤（Yoyo）早在2011年的11月奉女成婚。不過對於二人婚姻早在拍拖時代已經未被看好。在這結婚的 11 年間，婚姻多次亮起紅燈，屢次傳出婚變消息。唯獨兩公婆輪流露面拆彈！如果要將婚變的消息數字化，都可以根據一些「偷食緋聞」作指標！



（IG圖片）

屢傳婚變 7 大導火線：👇🏻👇🏻👇🏻

2010年傳暗交莊思明：

王浩信婚前也多傳聞，雖然已同Yoyo正值拍拖，但也傳出與莊思明暗交的緋聞，更在結婚當日被追問有無邀請莊思明出席婚禮，王浩信當時回應：「點解要請佢，好多朋友也無請！我哋咁恩愛，乜都影響唔到我哋。」

2011年王浩信結識𡃁模Cammi：

2011年王浩信被指在一個生日會上認識𡃁模Cammi，正值與陳自瑤結婚前，王浩信被拍得親自接送Cammi到其調景嶺家中，報導更指二人留在家中逾五小時，直至凌晨5時許才見Cammi離開。事後，王浩信指是與大班朋友開派對。

2012 年王浩信傳「翻撻」陳法拉：

有傳王浩信與陳法拉早在未入行前己在美國讀書時期認識，並有過一段情。但隨著王浩信回港發展至令感情無疾而終，唯雙方齊齊否認。二人加入TVB後更被安排一同做主持，結果在2012年又傳出「翻撻」緋聞。

2015年王浩信黃心穎拍劇打情罵俏：

在拍攝劇集《東坡家事》期間，傳出王浩信與黃心穎過從甚密，更在人前更不避嫌打情罵俏，有知情者指Yoyo因此嬲到分房瞓，不過一向以家庭為重的她，還是選擇公開力撐老公，為其挽回住家男形象。

2017年王浩信傳「踩過界」出軌蔡思貝：

到在拍攝劇集《踩過界》，又傳出王浩信與蔡思貝撻著緋聞，今次還被傳媒拍到男方深夜到女方獨居的北角健威花園寓所。但事後王浩信堅稱是一大班人打邊爐，更強調沒有做出對唔住老婆的事，Yoyo再度護夫，指老公沒有出軌。

2017年「細龍太」陳偉琪因為同場拍攝《溏心風暴3》而傳出緋聞：

今次指出王浩信租單位供二人蜜會偷情，而王浩信出席活動時直指事件無中生有，更大呼冤枉。

2018年傳王浩信與江嘉敏英國拍劇難抵女方殷勤：

在拍攝《兄弟》時，王浩信被指難抵女方主動獻殷勤，而再有「幕後」爆料指江嘉敏在英國時，不時買咖啡給王浩信。更有傳二人人前扮不熟絡，但人後常常私下短訊。

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其實王浩信於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》再度成為最佳男主角兼大馬視帝時，雖然他以極罕有的姿態公開向太太Yoyo致謝，但Yoyo卻被鏡頭捕捉到她毫無表情零反應，即被指黑面。又到女方Yoyo奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》女最佳配角致謝時表示「多謝所有屋企人」，但卻沒有提及老公王浩信，而事後的IG得獎感言，更令關係變得撲朔迷離。雖然每次傳出婚變傳聞，絕大部份都是由男方的緋聞開始，不過最後女方Yoyo都選擇了護夫而出面解話。而在今日（16日），則再度傳出王浩信和陳自瑤結束11年婚姻關係，不過今次就連TVB的官方媒體都有報導，所以令可信性更高！

而在報導中，又指Yoyo需要接受另類療法抒發負面情緒，而王浩信則要寄情工作，想開經理人公司，簽約曾代表香港參加奧運劍擊運動員余繕妡。其實近年外界屢次傳出二人離婚消息，不過他們紛紛否認過。有消息指出情變是源於王浩信異性緣太旺，導致二人關係惡化。最新消息，有傳媒收到王浩信透過工作人員回應表示：「一切安好，並無此事。」希望今次仍然可以大步跨過！

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