紅磡都會海逸外牆裝修被批似廢墟　準新人哭訴人生污點：點影相？

結婚是人生的一大事，豈容有閃失！由其在「擺酒」過程，還要面對一班親友，搞不好便會讓人記一世變成笑話！近日，一對準新人苦主就在網上哭訴，婚宴已經受疫情影響而延期，最終落實在今年9月進行，然而所選的酒店外牆卻在此時進行「大裝修」，不但美麗場景盡毁，店方更沒有妥善安排，令這對準新人非常無奈！



（2022 準新人婚禮籌備討論區 by 婚享會 Bespoke Wedding FB 圖片）

女苦主於Facebook群組「2022 準新人婚禮籌備討論區 by 婚享會 Bespoke Wedding」發出帖文訴苦，指紅磡都會海逸酒店（Harbour Plaza Metropolis）在未有通知顧客的情況下進行維修，雖然店方解釋進行的大型工程並不屬於顧客可牽涉的範圍，不過該女網友則認為選擇該酒店是它的環境及服務，現在狀況卻有違消費者權益。

（酒店外觀向海，很多新人都愛拍照取景。官方圖片）

據悉，紅磡都會海逸酒店於未有通知婚宴顧客之下，進行「搭棚」工程以便進行外牆維修。不過在Facebook群組申訴的女苦主表示，其婚宴已很趕急將在9月進行，事件令她感到非常無奈。「到現時為止，我哋都冇收到任何通知，我喺九月頭要舉行婚禮嘅新人，我都係入咗Facebook group先知道酒店而家已經變成咁！」

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女苦主於Facebook群組內章貼酒店現況：👇🏻👇🏻👇🏻

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《香港01》記者就著事件找到其中的一名「苦主」C小姐，C小姐表示今次婚宴用上數十萬元，而一開始負責今次租借場地以及婚宴的酒店同事也早已離職，似乎是為了促成生意而有所隱瞞。C小姐表示已向涉事酒店多次交涉，但遲遲也未獲得回覆，C小姐：「我知道要酒店拆棚是沒有可能，但在我這方面而言，改期、退款也是不能接受，因為已沒有足夠時間再處理！」。

其實C小姐得悉酒店維修，也是在網上透過其他「苦主」，而酒店一方原來已早在6月已經動工，7月更將工程擴展至外圍，令多處地方變得頹垣敗瓦。同日，《香港01》記者亦有向都會海逸酒店公關同事詢查，公關部蔡小姐表示會有一些方案協助「苦主」，其中包括宴會改期、退款等。然而，對於瞞維修外牆一事酒店方則不作解釋，只承認在溝通上有不足之處，但承諾過會盡力協助「苦主們」解決問題。

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