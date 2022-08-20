持續進修基金6個中醫文憑課程　最抵15K讀一年無相關經驗都可報名

持續進修基金（CEF）最近提升資助金額至$25,000，如果想進修較多或較進階的課程，也不怕budget方面的問題。醫護方面課程一直是熱門選擇，《Opener開罐》整理了一些中醫學相關文憑及證書，給大家了解及參考。



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近年越來越多人都開始重視中醫療法，感覺更加養生而且可以調理好身體。其實持續進修基金（CEF）下都有不少與中醫學有關的文憑及證書課程，有資歷架構認證之外更可以Claim到80%學費，而且都是兼讀制，先前也未必需要從事中醫藥行業，在職的你也沒問題！

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中醫文憑及證書課程資料懶人包

【1】HKBU-SCE 中醫學文憑

上課形式：兩年兼讀制

第一年學費：HK$28,000

第二年學費：HK$22,000

【2】HKBU-SCE 中醫食療學文憑

上課形式：兩年兼讀制

第一年學費：HK$28,000

第二年學費：HK$20,000

【3】CUHK-SCS 基礎中醫藥學證書

上課形式：80小時兼讀制（約一年）

學費：HK$14,500

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【4】CUHK-SCS 中藥養生證書

上課形式：80小時兼讀制（約一年）

學費：HK$14,500

【5】HKUSPACE 中藥配劑證書

上課形式：兼讀制一年

學費：HK$15,800

【6】HKUSPACE 中醫養生保健文憑（物理療法）

上課形式：兼讀制一年

學費：HK$40,900

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