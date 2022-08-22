明日戰記｜電腦特效「膠味濃」？這10套港產科幻片先係經典

剛剛在香港上映的《明日戰記》被喻為真正的「中國第一部科幻片」，意思應該大概都包括了香港！雖然影評、口碑於網上各持己見，但有一點無可否認是古仔（古天樂）一直以來的表現觸動很多香港人心。所以，在情感上也很想對《明日戰記》出一分力去支持！不過講到「科幻」，雖然《明日戰記》標榜所製作的電腦特技是香港電影史上的高位，但在此之前也並非全無近似作品，最早原來1959年就已經有「科幻片」足跡！



兩位在戲中的兄弟情的描寫算立體，令情節到最後有所推進。（《明日戰記》劇照）

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其實一直以來「科幻片」都不是香港電影的主流類型，在沒有專項的班底，港產「科幻片」製作多會參考國外作品再加入香港元素，所以很多時最後都會變成「功夫片」，難怪被點評「不倫不類」！然而，前人功夫又的確功不可沒，沒有前作的成敗參考，香港電影又怎能夠不斷改進！數到香港的「科幻片」早在1959年早有作品面世，但其後在過往的不同時期也有不少港產「科幻片」面世，等帶大家齊齊回顧一番！

（《兩傻大鬧太空》電影照）

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香港「科幻」電影走過的這些年可見路途崎嶇，稍有差池都會變成毒藥！而今次《明日戰記》上映，雖然有網民表示不要抱有期望就不會失望，但對於見証港產科幻電影成長的一輩而言，《明日戰記》確實是這方面的新紀元！

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由古仔（古天樂）投資製作的科幻巨著《明日戰記》斥資近4.5億港元、8年時間完成，被喻為香港史上「最大規模製作」。但在內地上畫十多日，惟票房一般收場！連古仔都慨嘆：「十年付出卻徒勞無工！」。不過古仔一向多做好人好事，圈內圈外的朋友粉絲無數，不少網民齊齊「Brainstorming」為古仔獻計救亡之外，還開PO力讚古仔撐著整個香港電影業，更數出其「天下一電影公司」8年間原來就已經投資過27套「港產片」之多！

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