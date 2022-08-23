醫管局殮房服務員月薪23K起　負責接收及搬運屍體　須符合3大條件

【醫管局/ 屯門醫院/ 殮房服務員】除了政府各局釋出低門檻筍工之外，醫管局亦刊登職位空缺招聘殮房服務員。這職位對學歷並沒有要求，申請人能講流利粵語，書寫中文，閱讀及明白簡單英文，並個性樂觀成熟即可，月薪更23K起！



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殮房服務員會以合約形式受聘為期一至三年，其後視乎醫院需要及工作表現考慮是否續約，月薪由23K至25K，更有約滿酬金；最高可獲合約期內每月底薪總額15% 。主要職責包括負責殮房之一切清潔工作，並接收屍體，核對及處理屍體的資料等。

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【政府工/ 公務員/ 民政署/ 招聘】繼上月聘請行政助理，民政事務總署今再刊登聘請二級聯絡主任。不但是公務員合約，而且無需學位和工作經驗，月薪更高達57K！👉👉👉超級政府工！民政署請聯絡主任 DSE學歷+無需經驗 月薪26K-57K!