00後最新16個潮語你識幾多　MM7變埋阿Jer歌名　0尊、張中點解？

後生仔之間每幾年都會出現潮語「更替」，換上新一批流行的用字，若跟不上潮流隨時被當老人家！即使簡單得像是廣東話拼音及速成碼都可以化身成潮語，以下16個00後最新潮語你又識幾多個呢？



潮語一代換一代，00後的新興潮語例如「SLS」、「mm7」、「0尊」你又聽過嗎？有的來自廣東話拼音，有的連速成碼都可以是暗號！只懂說「屈機」、「JM9」嗎？你已經過時了，這16個新晉潮語連例句等大家即學即用！

👇👇👇按圖看16個新潮語點用👇👇👇

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創意無限的潮語你又識幾多個呢？更想不到的是原來MIRROR及ERROR亦為潮語「貢獻良多」，真是MM7！

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澄碧邨一單位連花園合共近千呎，最近叫價只需$280萬，即每呎約$3,440元即可做島主。雖然平絕全港，不過澄碧邨交通及配套都不便，繁忙時間出市區要一個半小時。其實除了澄碧邨之外，香港也有其他隱世村落，這5個「香港山旮旯」你又有沒有去過呢？

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