海外升學｜英國大學迎新活動5個特色　Ocamp=掃街飲酒教授都有份!

升讀大學最期待的一件事，無非就是Ocamp！香港的大學生流行玩Black Magic、City Hunt、房game等等，但其實英國的迎新活動傳聞比香港更瘋狂！在學生間流傳的首要任務是要練成千杯不醉，究竟是怎麼回事？



Elite Anglo-Chinese Services升學暨成長顧問梁曉芙 (Eve Leung) 曾經是英國倫敦大學學生會主席 (University of London Union) 和英國大學學生會(NUS, National Union of Students)的國際學生委員之一，作為迎新活動的策劃人，她講到以下細節你一定要知！

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香港的迎新營就叫Ocamp，而英國的迎新活動則稱為Induction Week，因為整個活動會持續足足兩個星期！一般大學在10月開學，迎新週在9月中就會開始舉辦。不過，英國迎新週只針對第一年入學的新生；不會有Year 2-4的師兄師姐搶當「組爸組媽」帶活動。

與香港的大學一樣，Induction Week會分為由學生會安排 (即香港的大O) 及學系或社團(即香港的細O)舉行，當然不同大學也會有不同安排。但由於英國大學宿舍都是由私人管理或者外判，所以由宿舍主辦的迎新活動就越來越少見了。

（Sandip Roy/ Unsplash)

英國大學學生會有專屬大樓，除了有學生會辦公室、文具店、咖啡店、公共休息室及莊房等設施外，甚至還有酒吧！因此每晚7點後，大學生就會聚集在大樓，門口都會有保安查大家學生證，而大部分的迎新活動也會在酒吧舉行，甚至會到學校附近的酒吧。

掃街飲酒文化

不得不提的大學晚間必備節目「pub crawl」，即是成群結隊不停探訪大學附近的酒吧飲酒。一般pub crawl至少會走訪四、五間酒吧，逗留時間約為1 pint of beer，但為了爭取多走幾間，或只點half a pint，總之要保持那份一杯接一杯的精神，曾有人一晚走訪十間！近期流行主題pub crawl，例如有主攻gay 酒吧竹的LGBT pub crawl、只飲無酒精飲品的cocktail pub crawl、自家製啤酒或者只供應獨立酒廠出產的啤酒的local brewery crawl。

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練成千杯不醉是基本？

飲酒在英國是社交標準 (Social Norm)，因此在當地和教授到酒吧喝酒是一件很普遍的事！有趣的是，基本上第一輪是由教授請的，可點一杯啤酒 (1 pint of beer) 或一杯紅酒，也可叫果汁或非酒精飲品。教授和學生們一邊喝酒一邊抽菸，打成一片的景況在英國不時都會見到。

由於英國大學學生會的酒類飲品是由NUS 團購提供的，因此學生可以用很優惠的價格喝酒，酒類飲品會與非酒精類飲品同價，有時候甚至是買一送一。於是吸引了很多學生放學或週末約朋友去喝酒。這可能就是學生們有生以來喝最多酒，練成千杯不醉的時機了。

當然，迎生活動不是強制一定要參加，大部分的華人學生都會選擇參加中文學會或英華大學生協會 (Abacus Society) 舉辦較靜態的活動，以倫敦以內的大學為例，常見有游船河遊覽泰晤士河，但少不免都會在船上喝喝啤酒。所以說學懂喝酒是融入當地文化的重中之重啊！

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