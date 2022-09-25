女生一個原因拒絕AA制男友大罵「不要臉」　網民撐女生：直接分手

近日，一名網友在台灣匿名平台Dcard上發文，表示剛開始與男友在外同居但卻在金錢上面出現了糾紛！



由於男友要求AA制，但網友面對自己用不上的東西並不想付錢，卻被對方指責：「不要臉」，引發熱烈討論。

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發文者在文章的開頭解釋自己的男友在同居的第一天，就要求媽媽帶她去買日常用品和傢俱，發文者自己認為這些東西可以先從家裏拿不需要重新買，但男友卻因為不想用二手貨，所以堅持要花費買新的。

此外，男友還買了約5000台幣（約1270港幣）的展示櫃，為了放置公仔。最令發文者感到荒謬的是男友還買了兩個煮飯用的電器，約6000台幣（約1520港幣）。他們兩人完全不會下廚，但男友卻堅持搬出來就要嘗試自己煮，這樣才浪漫。最後僅用了兩次，就放棄親自下廚的念頭。

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事後，所有東西零零碎碎加起來花了約20000台幣（約5000港幣），男友這時就要求發文者支付一半，但發文者卻認為有些東西並不是自己想買的，不應該全部都付一半，男友卻直接開罵：「不要臉，東西都公用怎麼可以不付錢」！發文者也在文末表示，自己在期間也買了很多的必需品和真正需要用到的傢俱，大約4000台幣（約1015港幣）全都是自掏腰包付錢，但男友卻堅持要發文者AA那筆賬。由於是對方的媽媽先支付，所以讓發文者很猶豫不付錢好像並不太好。

這時，就有許多網友在底下留言，表示：「男友買一堆東西沒經過女友同意，之後卻要求對方付一半，不付就開嗆不要臉，這樣的男友妳確定OK嗎？」、「他說交通不便要買台車，沒跟妳溝通直接買了再跟妳要一半的錢妳會接受嗎？」，大多數網友都一致認同發文者不應該支付那一筆賬，更應該直接分手！不少網友勸發文者如果這樣下去，以後長居的日子一定會很痛苦，也有網友認為發文者應該跟男友說清楚：「自己想買的東西就應該自己付」！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】