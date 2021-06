在情侶的交往過程中,「同居」通常是感情進展到一定程度之後才會發展出來的相處模式。我們在歐美的浪漫電影或影集中,有時會看到一對情侶討論「You want to move in with me ?」的浪漫情節,這時對方往往會露出欣喜若狂或害羞的神情,這也代表雙方的關係往前跨了一大步喔!