英女王逝世｜香港以伊利沙伯命名的6座建築　原來呢幢都關女王事?

英女王伊利沙伯二世駕崩，享年96歲，經歷過殖民時期的香港人都不禁記起這位事頭婆。不說不知香港有不同建築物都是因英女王而命名為「伊利沙伯」，一起看看吧。



1953年即位的英女王，至1997年回歸前殖民統治香港44年，中途亦訪港兩次，其實這段時間有不少落成的建築物以「伊利沙伯」命名，通常是為了紀念女王登基或來香港巡視。你又記得這些建築物嗎？

👇點撃圖片看以英女王命名的香港建築物👇

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英女王兩度來港的行程走遍大街小巷，相信是不少70、80後的回憶，不過即使是較年輕的你，都可以從這些建築物了解更多歷史。

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於9月8日逝世，享年96歲。她自1952年在位，至今已經超過70年，是英國在位時間最長的君主，同時也是世界上在位時間最長的女性君主。《開罐》Opener就為大家收集了圍繞英女王的一些小故事，以下這11個秘聞不知你又聽過嗎？

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