英女王逝世｜移英港人籲唔慶祝中秋　00後哀悼女王駕崩被鬧虛偽

英女王伊利沙伯二世昨日（9月8日）駕崩，97年前經歷過英殖時代的香港人亦相當哀痛。回歸後才出世及長大的00後在網上留言哀悼，結果竟被批評太假，有移英港人亦以自己的方式悼念這位傳奇人物。



英女王駕崩享年96歲，英國全國上下哀悼之餘，97年前經歷過英殖時代的香港人亦相當哀痛。英女王在位70年，不少人一出生已有印象是由她管治，而且貼地得來又有幽默感，甚至今年仍在白金漢宮與柏靈頓熊拍攝慶祝環節。

很多殖民時代長大的香港人都表示：「從來未試過一個領袖嘅離去，心入面會有呢一種悲痛」、「呢一關終有一刻會到，一個人能夠活到96歲，識行識走無大病痛，與夫君形影不離70載，臨終前家人都陪伴左右，臥病在床無受太大折磨，其實已經係最好嘅結局」、「女皇都返咗好耐工係時候休息下，不過呢個假期會係無限期」。

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店舖Badges Story售賣英國紳士風格產品，亦宣佈暫停新品發佈，先完成之前相關皇室￼主題預訂。有移英港人亦以自己的方式悼念這位傳奇人物，例如發起穿黑色衫、低調慶祝中秋等。

居英香港人、FB專頁「英屬港女回歸祖國懷抱」表示：「女皇剛駕崩，是舉國傷心事，希望過兩日中秋大家盡量低調/取消慶祝，始終文化差異，我地如果仲張燈結彩，實在有欠尊重及不敬。」引來不少人的認同，「中秋本亦不是慶祝，是簡簡單單的團圓。我地喜愛嘅事頭婆或許已經奔月同Prince Phillip團聚了。靜靜地守望就好。」

相反部分回歸後才出世及長大的00後，則對英女王離世未有太大感覺：「人總要離世，一路好走啦」、「唔係好知其實英女王有咩事跡」，雖然亦有人留言「R.I.P」、「天佑女皇」等等，不過就被指只是為悼念而悼念。

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