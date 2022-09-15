農夫簽約內地公司　5首廣東歌詞題材最本土　網民失望：貼地不再

Hip Hop組合農夫自2018年起未有新歌推出，一眾粉絲期待多時，卻換來兩人簽約內地娛樂公司做音樂的消息。經常親自填詞的農夫，其中5首歌題材本土又貼地，說中90後及香港人的心聲，網民對於兩人轉攻內地市場都十分不解。



（資料圖片）

農夫出道20年，成員陸永（陸永權）和C君（鄭詩君）2013年起同時是無線電視藝員，拍劇主持工作以外仍有不時出歌，然而轉眼間兩人已4年未有新作，本身在2022年3月有20週年新歌發佈會，因疫情延期後毫無下文。

不過近日農夫在微博發文，指將會北上活動，更簽了內地娛樂公司做音樂。帖文以簡體字寫道：「好耐冇見嘅老友，我們回來了！從來冇見過嘅朋友，我們前來了！無論新朋定舊友，出來認識還是聚舊我地會好快見面！」

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雖然IG未有同步更新去向，但很多粉絲都湧入留言：「你冇做到個壞人，但係做咗你細個最唔想成為嘅嗰種大人」、「我好鍾意嘅兩位MC，出碟會買兩隻，一隻拎嚟聽一隻拎嚟儲嘅香港組合，留完言會unfollow」、「咁香港嘅歌詞既然最後面向大陸，明嘅，但真係好失望」。農夫為大部份個人作品填詞，當中有5首歌可算是最本土又貼地，成為90後的共同回憶。

👇點撃圖片看農夫5首貼地廣東歌👇

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【1】全民皆估

2007年發行的《全民皆估》是農夫第一首冠軍歌，歌詞以炒股為題材，說中香港人的投機心態，當時很多人大手買入雷曼兄弟，結果該債券在翌年暴瀉。

你男友 玩藍籌 賺唔夠 轉紅籌 炒孖展 高風險 有對兄弟會借錢 農夫《全民皆估》歌詞

【2】學海無涯

顧名思義是有關讀書的題材，不少歌詞都與香港中學生息息相關，如會考30分（即當年的6A）、祈求打風落雨停課等等。

農夫書院 美好人生 有兩個訓導陸永與C君 我們都要努力做人 個個會考三十分 農夫《學海無涯》歌詞

萬卷書萬里路 紅雨好黑雨好 八號風暴 在早會中我禱告 農夫《學海無涯》歌詞

【3】娛樂圈殺人事件

農夫面對批評而反擊的一首歌，歌詞提到有很多演出其實都比出新歌輕鬆，可以「揸流灘」，如商場或大學演出，以及登台。

哇 咁你要返上去行吓 吓 我都唔識唱普通話 唔駛㗎 只要你郁一郁咋 佢哋就「嘩」直頭變咗劉華 農夫《娛樂圈殺人事件》歌詞

【4】全新派台作品

2015年農夫相隔3年推出《全新派台作品》，歌詞直言會為香港樂壇繼續出一分力，更指可以將廣東歌帶到其他地方，本土意識強烈。

好多人叫 我哋做國語歌 可惜我識嘅國語唔多 又希望廣東歌可以代代相傳 真係打得嘅話 南拳都可以北傳 農夫《全新派台作品》歌詞

【5】港女收港男皮

寫港女和港男之間的互罵，因為題材敏感而被列為「禁歌」，至今仍未正式收錄。歌詞抵死點出雙方的矛盾，十分貼地。

你啲港女最冇品 餐餐食飯要我埋單 你仲要食凸人 總之奉旨靠男人養 你係咪天生植物人 一句說話有幾個英文 用又用得核突 成日although又but 農夫《港女收港男皮》歌詞

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