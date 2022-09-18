最醜女團成員逆襲變個性辣妹　拍偶像劇被鬧太醜　整容級狂減18kg

內地女團Sunshine當年頂著「史上最醜女團」之名出道，其中成員Cindy更是受盡網民攻擊，轉眼間出道7年的她轉變超大，由村姑Look變歐美個性女，更減去18kg體重，走出適合自己的風格。



女團Sunshine（網上圖片）

2015年，5名內地高中生自組女團Sunshine出道，當時她們的外貌都令網民「驚嚇多過驚喜」，出道曲《甜蜜具現式》大走鄉村風卻慘變村姑，加上實力欠佳，被稱為「史上最醜女團」。之後其中3名成員Abby（吉星月）、Cindy（范麗娜）和Dora（王小蝶）改組3unshine繼續在娛樂圈打拼。

3unshine（微博 @3unshine組合）

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出道至今最受人抨擊的就是Cindy，肥妹仔的她竟與選秀節目《明日之子》區天瑞主演偶像劇《人100%靠外表》，雖然男主角最後退出劇組，但外表巨大差距等同「公開處刑」，令劇迷都看不下去。

Cindy曾公開當年最胖時超過60kg，因外型備受攻擊的她一口氣瘦下18kg，又改走歐美風格，改頭換面後獲讚十分適合。她回想過去決定減肥的原因：「作為過來人最直觀的感受就是『以前穿不上的裙子可以穿上了』！讓我產生了很大的成就感。」她更由當年的最醜女團成員變成歐美個性風辣妹！

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Cindy配合普拉提及健身改變體態，亦有一些小秘訣幫助她維持身形：

喜歡上健身的感覺，堅持久了就會成為一種習慣，習慣了就不會覺得難熬。 吃飯不要太苛刻，不要甚麼都不吃，把飲食轉為熱量較低又不會致肥的，偶爾還是可以放鬆，沒必要每天都變成控制狂。 想偷懶時就照鏡，看到努力的成果怎會捨得放棄？ 分散注意力，別把生活重心都放在減肥，無論在哪一個階段都要充滿自信，每個人都很好看的！ Cindy@3unshine

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