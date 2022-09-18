減肥｜減重吃水果留意1大關鍵！韓星愛用2款果汁排毒減宿便附食譜

「多吃水果有益健康」這個長期以來的看法，這幾年開始受到挑戰，因為水果含有高量糖分，吃太多糖分會影響健康。難道所有的水果都不能吃？



台灣營養師劉怡里教大家挑對水果，減重期間也能滿足味蕾。

消宿便果汁（按圖👇👇👇）

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減重也能吃水果！先關注「GI值」

「水果很甜，減肥不能吃。」這句話只對一半，劉怡里表示，通常減肥會用GI值來挑選能吃的水果，而低GI跟中GI的水果，減肥期間也能食用。像大家口中很甜的香蕉、鳳梨，即屬於中GI組，它們雖然甜，卻帶有一個特色，就是纖維含量豐富，因此適量攝取，減肥者也可以吃。

勿以水果取代澱粉

劉怡里也提醒，減重者另一個要注意的是，不要用水果取代澱粉。因為澱粉中含有少量蛋白質，水果僅有果糖成分，因此用水果取代澱粉，整日的蛋白質攝取量會缺乏。另外，有些人吃車厘茄、蘋果等水果，喜歡把果皮吐出來，但這是很重要的纖維質成分，可以促進腸道蠕動，切記不要吐掉。

水果GI值（健康2.0 YouTube影片截圖/01製圖）

低GI飲食3技巧（按圖看清👇👇👇）

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消宿便果汁，做法超簡單

水果除了直接吃，更多人喜歡拿來打果汁。韓國人一向注重身體健康，不少韓國女星也吹捧果汁減肥，其中有2款爆紅蔬果汁「士多啤梨果醋」、「魔鬼果汁」更受韓國人歡迎，真有這麼神奇嗎？台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，其實日本、韓國女星並不是用這2款果汁來減重，而是用來整腸、調理身體及排毒。

女星喝完也紛紛回應說，覺得精神飽滿。陳欣湄解釋，原理很簡單，像魔鬼果汁，裡面就包含低GI跟中GI水果，富含纖維能促進消化，適量飲用可以整腸胃。大部分手搖飲只含糖分，但這2款果汁富含維他命，因此用果汁替換手搖飲，能增加豐富營養素，但打成果汁的話，減重時期飲用容易不知不覺喝進過多糖分，較不建議。

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【士多啤梨果醋】

材料：士多啤梨250克、冰糖250克、穀物醋500ml。

做法：士多啤梨清洗後去蒂，放入乾淨空罐中，注入冰糖及醋，輕輕搖動，放入雪櫃冷藏1～2日即可。

【魔鬼果汁】

材料：香蕉50克、蘋果150克、蘿蔔 100克、香茅一條。

做法：蘿蔔、蘋果打成汁；香蕉、香茅攪碎後，倒進蘿蔔蘋果汁中攪拌均勻，即可飲用。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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