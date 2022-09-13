減肥｜精緻澱粉容易愈吃愈餓？醫揭1吃法相同熱量下可減更多體重

減重的時候經常感到飢餓或食慾旺盛嗎？小心可能是血糖和胰島素不夠穩定！醫師表示，穩定血糖和胰島素，是減重第一要務，如果兩者不穩定，食慾和飢餓感就會如影隨形。



研究發現，高GI飲食，如精緻澱粉類，雖然減重時也可以吃，不過容易愈吃愈餓，在相同熱量的情況下，低GI飲食能減去更多體重，兩個月可多減1公斤。

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高GI飲食讓人愈吃愈餓

台灣家庭醫學科醫師蕭捷健表示，喜歡吃精緻澱粉的人，如果仔細控制熱量，還是能減重，不過，吃一樣的熱量，低GI飲食卻能減去更多體重。他指出，一項美國研究找來12位受試者，讓他們分別吃下「高GI」、「中GI」或「低GI」食物，結果發現，高GI餐後吃下的熱量，比中GI餐後高53％，也比低GI餐後高81％，顯示高GI飲食會讓人愈吃愈餓。

低GI飲食減重速度較快

西班牙研究則是找來32位受試者，讓他們吃熱量限制的「等熱量飲食」，營養素比例都是碳水：蛋白質：脂肪為5：2：3。過了八週後，發現低GI飲食的組別，減去7.5公斤的體重；高GI飲食的組別，則減去5.3公斤的體重。這兩組差了1.8公斤，高GI也比低GI組減重速度慢30％。

低GI飲食促進粒線體氧化速度

蕭捷健表示，這其中的差異，可能來自於高GI飲食，會抑制粒線體的氧化速度，造成代謝下降；低GI飲食則是能促進粒線體的氧化速度，提升代謝。所以，即使吃一樣熱量，盡量攝取低GI飲食，就能以更快的速度減重。

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原型食物可燃燒更多熱量 兩個月多減1公斤

美國另一項研究也發現，吃下同樣800卡的加工食品三文治和原型食物三文治，產生的代謝完全不同。原型食物三文治使用雜糧麵包和真正的車打芝士，而加工食品三文治則使用白麵包和植物奶油等製作。與加工三文治相比，吃原型食物三文治的組別，不但基礎代謝率提升，還多燃燒46.8％的能量來消化。

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而且800大卡的食物，就可以造成61大卡的熱量落差。如果一個男生一天吃2400卡，就可以相差180卡，接近一碗飯的熱量。而如果一天進食1600卡，一天就會相差122卡的熱量，60天就相差7320卡。7700卡可以換算成1公斤的脂肪。也就是說，兩個月就能多減掉1公斤左右的體重。

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