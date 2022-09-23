政府終極筍工！土地註冊處請二級主任　DSE學歷+無須經驗月薪57K

【政府工/公務員/求職招聘/土地註冊處】土地註冊處近日招聘二級註冊主任，負責執行土地註冊處的一般、行政及督導職務。雖然入職要求無需大學學位，亦無需工作經驗，但月薪由24K起，簡直是終極筍工！



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二級註冊主任是公務員職位，申請人只需要DSE五科考獲3級或以上成績或同等學歷，並在《基本法及香港國安法》測試及格，便合符資格。這個職位主要負責審核土地文件及辦理土地文件的註冊工作，並管理及監控查冊程序和設施等等。月薪由24K起至高達57K！

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同場加映：政府工｜教育局助理項目主任推家長教育 持學位+3年經驗月薪43K!

【政府工/公務員/教育局】教育局近日招聘助理項目主任，負責推廣家長教育，入職要求不算高，三年相關工作經驗可達月薪43K，相當有吸引力！有興趣加入政府工行列的朋友不妨看看自己是否合資格。👉👉教育局助理項目主任月薪43K!