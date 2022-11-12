心理學證10招讓吸引力激增法則！天氣好時分泌更多這東西更快樂

和異性相處的過程中，我們總希望能透過任何方式來增加自己的魅力，也提高對方對我們的印象，所以有的人會著重打扮，有的人在互動中多加點體貼，或者製造更多共同話題。但除此之外，從心理學的角度，也有幾招看似平凡無奇的小動作，卻能讓對方看起來更有吸引力與親切感，一起來看看有哪些方法，下次約會的時候就儘管使出來吧！



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一、選天氣好的時候約會

舒服的天氣和宜人的氣候，會使我們體內分泌出讓情緒更快樂的安多酚，所以選擇好天氣約會，會因為安多酚的緣故，而讓對方覺得和你相處的時光特別快樂舒服。

二、多在對方的左側

根據心理學分析，主掌情緒與感性的右腦負責控制左半身，因此相處的過程中你盡量在對方的左側，把情話說給左耳聽，會讓對方的情緒更有感覺，而且人家不是說，左邊更靠近心臟嗎～也許真有幾分道理！

三、身體前傾向對方

女生做這動作可不是要你刻意露性感哦！而是從身體語言中，傾向對方的時候能更加讓他的注意力放在你的身上，也更容易被你吸引。

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四、眼神交錯+微笑

永遠不要輕忽你放電的能力，只要你能在對話時專注地看著對方的眼睛，並加上淺淺的微笑，這樣的互動瞬間會激發起更大的火花。

五、講話提高聲調

女性在講話的時候提高聲調，在異性耳裡會覺得更加具有女性魅力，也會更具吸引力，不過過猶不及，稍微高一點點就好。

六、適當的肢體接觸

女性使出這招對男生來說真的是大招，不經意地碰觸對方的手臂，或者不避諱地拍掉對方身上的髒東西，這樣微不足道的肢體接觸，可是會讓男生在心裡小鹿亂撞得厲害！

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七、選擇舒服的香水味

嗅覺對於一個人的記憶，影響可是非常大的，所以選擇舒服宜人的香水味，不要過濃也不要沒有味道，會讓對方對你印象更加深刻，也會為你的魅力大加分！

八、用紅色系裝扮

紅色元素在男人眼中是非常具有吸引力的，這已經獲得許多心理學角度的一致認證，所以約會的時候在妝容上、穿搭上放上一些紅色元素，絕對能大大抓住對方的注意的。

九、模仿對方動作

模仿對方的動作，不僅能提升對方的注意力，也會多一份親切感，也釋放出你對他的興趣，所以在對方喝喝水的時候跟著喝，對方托腮的時候你也跟著托腮，或許會有意想不到的效果哦！

十、放大的瞳孔

就像貓咪一樣，女性放大一點的瞳孔會更有魅力，看起來也更加迷人，這也就是這麼多人喜歡帶瞳片的原因，不過除此之外，選擇燈光較昏暗的地方約會，也會讓你的瞳孔看起來更大，加上環境氛圍，會讓你的吸引力大增。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】