2023年12星座運程｜獅子、處女、天秤、天蠍篇　這星座會遇貴人

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處女座代表Chantel（IG：chantelyiu）

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2023年12星座運程（ 獅子、處女、天秤、天蠍篇）

獅子座（7月23日 - 8月22日）——凡事積極主動

今年你會像被解除附身一般，感覺特別輕鬆。即使遇到問題也能用正能量解決！從年中起，有趣的事會接踵而來，讓你充實度過每一天。除此之外，一直以來你覺得理所當然而做的事，會被別人注意、讚賞。令你自信直線飆升，成為找到自己價值的契機。這年正是你成長之時，凡事積極主動地面對吧！

處女座（8月23日 - 9月22日）——發現新天地

2023年你會找到明確的進路，充滿信心邁向未來。並不是你找到全新目標，而是過去累積的經驗會向你展現從沒想過的新方向；使你往更高的目標進發。因此，你可能會重拾學生身份、自學或完全轉換環境。你身邊有不少好友樂意支持你，遇到麻煩時就不要客氣，依賴他們吧！

獅子座代表Tiffany

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天秤座（9月23日 - 10月23日）——S級好運！

今年你就是幸運兒！有貴人相助，又有朋友為你兩脅插刀，你將會獲得前所未有的成就。不過為此，你也要做一個善良、可靠、有趣的人，無論做甚麽也要適當地謙虛。沒有人願意幫助一個貪得無厭的人，也沒有人願意為一個打蛇隨棍上的人做事啊！

天蠍座（10月24日 - 11月22日）——要學會感恩

這年你可能會因為經常患得患失而令你對事情的滿足感大降。而因爲這種負面態度，無論多努力，你的運氣只會不斷下降。不過强行要改變自己的心境也會造成壓力，所以要學會對身邊事物感恩；即使有不滿也要說「謝謝」，這樣就能心靈上滿足、穩定你的運氣。

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還有兩個月左右就近入新一年啦！這幾年都感覺非常漫長，相信大家都希望新一年會有轉機。讓我們一起看看日本人氣占卜網站「占いスクエア」預測白羊、金牛、雙子、巨蟹座的朋友們來年運勢如何吧！👉👉👉白羊、金牛、雙子、巨蟹篇