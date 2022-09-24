2023年12星座運程｜白羊、金牛、雙子、巨蟹篇　這星座行大運

還有三個月左右就近入新一年啦！這幾年都感覺非常漫長，相信大家都希望新一年會有轉機。讓我們一起看看日本人氣占卜網站「占いスクエア」預測白羊、金牛、雙子、巨蟹座的朋友們來年運勢如何吧！



金牛座代表姜濤（IG @keung_show）

👇👇👇即睇2023年白羊、金牛、雙子、巨蟹座運程👇👇👇

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2023年12星座運程（白羊、金牛、雙子、巨蟹篇）

白羊座（3月21日 - 4月19日）——忙碌的一年

你的2023年只可以用一個字形容，「忙」！不論是你喜歡還是討厭，是好還是壞事，一切都會衝著你來，令你進入恐慌狀態。在混沌中想要100%完美做好所有事情是沒有可能的。所以不要想！盡情被翻弄就可以了！透過各種成功和失敗培養有韌性的自己——這就是你今年的課題。

金牛座（4月20日 - 5月20日）——要做一嚿海綿

2023年將會是擺脫所有煩惱和情緒，讓你神清氣爽、重新開始的一年。不過在此之前，你要正面面對所遇到的問題，仔細思考作出自己滿意的決定。不要逃跑，這樣你的運勢就會好轉，機會、好運通通送上門！不要想著自己想做甚麽或者應該做甚麽，像海綿一樣吸收事物，將它變成自己的東西吧!

巨蟹座代表Tyson Yoshi（資料圖片）

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雙子座（5月21日 -6 月21日）——上半年行大運

2023年上半年你會被朋友們保佑，所有事一帆風順！在互相幫助、分享喜怒哀樂同時，度過愉快又充實的時光。不過到了夏天，你可能會發現漸漸與一些本來很親密的人變得疏遠。你可能會感到孤單、沮喪，但這代表你即將展開人生新階段；是吸引新緣分的必經過程。另外你今年似乎很容易會沉迷一些奇怪的東西，甚至可能會上癮至為它犧牲一切。請千萬要小心！

巨蟹座（6月22日 - 7月22日）——突破極限！

接下來這一年，不要為自己設限，相信自己的可能性、用盡全力進行挑戰吧！即使技術不足，你也有足夠的POWER强行突破；前進吧！今年也是人緣良好的一年，有難處時就向好朋友尋求幫助；無論多大的project都一定能實現。所以要注意與朋友的相處方式，太急進、過分介入別人的事會招來不必要的麻煩——請保持適當社交距離。

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