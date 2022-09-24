2023年12星座運程｜ 人馬、山羊、水瓶、雙魚篇　這星座有大麻煩!

還有三個月左右就近入新一年啦！這幾年都感覺非常漫長，相信大家都希望新一年會有轉機。讓我們一起看看日本人氣占卜網站「占いスクエア」預測人馬、山羊、水瓶、雙魚座的朋友們來年運勢如何吧！



水瓶座代表Candy

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2023年12星座運程（ 人馬、山羊、水瓶、雙魚篇）

人馬座（11月23日 - 12月21日）——衝刺&放鬆

由年頭開始你就會全力衝刺！機會接踵而至，令你既忙碌又充實。不過這種狀態只會持續到夏天，之後就是冷靜、放慢步伐的時候。可能因為上下半年的差距太大會令你感到不安，但慌張你就輸了！最重要是懂得收放自如。這樣就一定會是成功的一年！

山羊座（12月22日 - 1月19日）——自信心爆棚

上半年你的信心會開始增强，漸漸地對新事物產生興趣。可是麻煩總是在意想不到的地方出現，所以務必要慎重！不過夏天過後，你就可以隨心所欲創造自己的機會，無需被別人拘束。當然也不能爲所欲爲。加上，你可以試試做一些與創意、藝術有關的事，説不定能讓你的日常變得更加豐富！

人馬座代表朴敘俊（IG：@bn_sj2013）

水瓶座（1月20日 - 2月18日）——心態改變一切

今年你可能會覺得寸步難行，即使想作嘗試，但又沒有自信踏出第一步。所以你或許會對自己感到厭煩，要注意不要變得消極。積極看待每一件事的話，就會發現其雖然沒有明顯收穫，但你正在逐漸前進。矯正心態，將注意力放在自己的長處、埋頭努力吧！

雙魚座（2月19日 - 3月20日）——好奇心爆發！

今年你好奇心非常旺盛，求知欲和探險欲大爆發！結果令的你人脈和知識量都大幅上升。不過好奇心太强烈也會令你被人當成不懂看氣氛的人。工作上沒有任何問題，但私生活中可能很難找到能交心的好友。雖然如此，不要顧慮太多，隨心所欲地行動吧；未來有意想不到的幸福在等著你啊！

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