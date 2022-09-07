4種睡姿看穿你心底真正的愛情觀　這樣睡性格超被動恐懼表白示愛

每個人的睡眠姿勢都不太相同，有人喜歡側睡，也有人習慣仰睡。但你睡覺時的姿勢也透露玄機喔！



想更了解自己的愛情觀，或者適合找怎麼樣的戀人嗎？你可能不知道，你每天的「睡姿」也悄悄透露了你的戀愛傾向喔！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」就分享了一個神準的心理測驗，讓你從4種不同的睡眠姿勢，分析你潛意識裡愛情的傾向！一起來看看吧！（點圖即睇你潛意識裡愛情的傾向👇👇👇）

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你自己最舒服的睡眠姿勢，是什麼呢？

（A）平躺仰睡

（B）蜷縮身體

（C）朝下趴睡

（D）往旁側睡



（A）平躺仰睡：你渴望自由戀愛

性格大方的你，也非常不拘小節。你對任何人都能開啟心窗，喜愛幫助他人，也非常樂意傾聽別人的煩惱與悲喜。你也願意付出真心對待他人，所以異性會被你友善、大方的舉動所吸引，這會是你的個人魅力。而天性灑脫又不拘小節的你，不喜歡受束縛的愛情關係，戀人也會覺得你的心思不夠細膩。

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（B）蜷縮身體：你比較缺乏安全感

拘謹的你，比較難以坦率地表達真實的情感，也很少在陌生人面前流露出真性情。在愛情上，你認為主動去追求喜歡的對象，是十分困難與需要勇氣的一件事。由於性格較拘謹，你比較難向暗戀對象表達心意，即便兩人相互愛慕，最後仍會無疾而終。其實你很害怕寂寞，期望有個成熟又溫柔的可靠伴侶陪你一起生活。

（C）朝下趴睡：愛情中的佔有慾強

平常，你就是個佔有慾強的人，尤其是在愛情上，你喜歡束縛伴侶，渴望了解對方的一切，甚至會要求戀人時時刻刻報告行蹤。你一旦愛上了別人，便難以抑制愛慕之情，時刻都會想著對方，甚至會做出糾纏別人的逾矩行動。雖然這樣的你有點強勢，但其實你超級適合跟愛撒嬌、個性溫柔的人相處呢。

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（D）往旁側睡：依靠自己直覺

你很瞭解自己的喜好，做任何決定都會依靠直覺、跟隨自己的內心，也不會被他人所影響、左右。即便是選擇戀人時，也一樣。你傾向選擇與自己年齡相近與價值觀相似的人，你希望跟伴侶的相處方式都能自在而輕鬆，有共同興趣，也能放下戒心做自己。相反地，較年長的對象，你會覺得比較棘手喔！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】