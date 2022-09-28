網民選陪審團憂英文似小學雞　90後前陪審員揭魔鬼細節：好難豁免

【陪審團】21歲以上、65歲以下的香港居民均有機會成為陪審員，亦是不少大學畢業90後要面對的公民責任。近日有網民分享，指自己受過高等教育英文卻只有「小學雞程度」，擔心難以應付，到底成為陪審團的流程及細節是如何呢？



（資料圖片）

連登討論區近日有網民分享，指自己抽中陪審團遴選，但擔心毒L格的自己會出事：「唔係唔想做，但平時講嘢口窒窒，詞不達意，英文仲要小學雞程度」，希望有做過陪審團的網友可分享流程。

網民「7_仔」稱幾年前做過及抽中陪審團，審理販運危險藥物的案件，他表示當時經歷6個步驟：

【1】陪審團封信有講，審前一日去網站留意第二日有無case，有機會無case唔使去，佢都會出SMS提醒。

【2】當日依時間報到，入去前過安檢再去報到室等候，大部分人到齊就點名（好似要核對身分證），並播放陪審員須知短片。

【3】短片播放完畢，會問有無人要改地址，之後就上庭等抽籤，雙方律師已在現場

【4】40幾個人抽7個，雙方律師各有3次機會「彈鐘」拒絕陪審員，法官亦有權「放生」不想出任的人。

【5】其他人離開，選中7個人就入陪審團休息室，地方唔算好大，有梳化及水機，有法庭書記招呼講下基本須知，再有時間打回公司請假。

【6】隨即開庭，5日審訊都是審10am至4pm，食飯最少個半鐘。可以出去食，唯獨最後一日要商議案情不可以出去，但會幫你叫canteen飯。

「7_仔」當時見有不少人抗拒做陪審員，但他見案件並非如謀殺案般難頂，又「無比人彈鐘咪當見識下，又真係有啲嘢幾特別，例如搜證好求其直情會俾法官話。」現時陪審團每日津貼為$930一日，不足一日亦當一日計算。

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《開罐》訪問到一名剛出任陪審團的過來人，她表示自己也是負責販毒案，一共參與了兩星期審理。2013年大學畢業後一兩年，她已收到信件通知被列入名單，但直至2022年8月底才第一次到高筏法院抽籤並中選。

該案件用英文審理，大學畢業的她坦言工作較少用英文，但都尚算聽得明庭上內容及理解英文文件，「如果有唔明，休息時間都可以同其他陪審員討論，或者透過書記請教法官。」

雖然這名過來人是記者，屬於豁免出任名單之內，但原來不是從事指定職業就等於有「免死金牌」！她畢業後一直在傳媒行業工作，但從未任職過港聞相關部門，所以推算自己或未可豁免，「同場抽籤有人係老師同護士，話自己學生要考試、工作人手唔多，法官都冇批准豁免，可能都要睇工作同審訊衝突有幾大。」

（TVB劇照，與上述案件無關）

根據《陪審團條例》，任何符合以下條件的香港居民都有機會出任陪審團：

【1】年齡21歲以上，65歲以下

【2】精神健全，沒有任何使他不能出任陪審員的情況，如失明、失聰或其他無行為能力

【3】具有良好品格

【4】知識足以明白法律程序進行時採用的語言（即中文及英文）

若符合出任陪審員資格，人事登記處長會把你的名字納入陪審員名單，並由高等法院司法常務官發出通知。若在外國就讀大學，或未收到通知，可下載ROP 18申請表格，填妥後寄到 灣仔告士打道七號入境事務大樓人事登記處處長。

（資料圖片）

豁免出任陪審員名單

行政會議或立法會議員及其法律顧問、太平紳士

法官、裁判官及其配偶

感化主任

法律援助署、破產管理署或知識產權署人員

警務處、入境處、海關、消防處、懲敎署、飛行服務隊任何公職人員

廉政公署任何人員

見習或學徒職級的公職人員

執業大律師及律師，以及其文員

註冊醫生、牙醫、獸醫

報章編輯及職員

藥劑師、化驗師

神職人員、修道會成員

全日制學生

持牌領港員，以及任何船舶的船長及船員

機師、領航員、無線電操作員及其他全職機員

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