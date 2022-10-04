居加港人險失4萬港紙　過數給自己驚見陌生人收款　網教1招防中伏

一個人去到外地生活，人生路不熟自然會遇上不少困難，一名旅居加拿大的香港作家最近就分享他在當地網上轉帳給自己，但款項竟去了另一人的戶口，令他險失7,000加幣（港幣約$39,934）。雖然最後幸運地拿回錢，但中間拉鋸的過程十分痛苦又折磨...



（Sebastiaan Stam @Unsplash）

作家楊祈睿（黑羊）近日在FB專頁及個人網誌分享，2022年初來到加拿大生活的他，除了適應新環境和找工作之外，更遇上了一件「黑仔事」，就是入帳7,000加幣（港幣約$39,934）後款項竟離奇失蹤。

黑羊到埗後第一件事是登記加拿大手機號碼，及開了個加拿大皇家銀行（RBC）戶口。RBC是當地最大型的銀行，但他在香港的是匯豐戶口，最方便是先把錢匯到加拿大匯豐，再轉到RBC。

因為起初未申請到支票簿，開戶時RBC經理又指網上轉帳（e-transfer）方便又好用，他不虞有詐地將7,000加幣由加拿大匯豐e-transfer到RBC。雖然過數時有填姓名、電話跟電郵地址，但確認電郵竟指錢轉給了一個陌生人。

加拿大皇家銀行（RBC Royal Bank）（yellowpages.ca）

即使黑羊打電話問RBC及匯豐，雙方都指責任不在自己那方，RBC更表示其網上轉帳是由Interac負責，但他的個人資料又沒有填錯，交涉多時才發現當地e-transfer並不會核對姓名或者其他資料。

本身朋友已勸黑羊放棄，但匯豐成功幫他從RBC追回小部分款項，又教他用「投訴」這招逼使銀行作出調查，才成功取回全數錢。RBC透露：「那筆錢經手機號碼轉走了，因為電話登記了自動入帳（auto-deposit）。至於去了哪裡，因為涉及其他客戶的私隱，恕我無可奉告。」

👉移民英國男友變軟飯王 港女打三份工供養: 應否為BNO VISA撐落去

👉移民加拿大1年網民收入打6折 4大慳錢自救法 出街食早餐最易窮?

（Piggy Bank @Unsplash）

原來黑羊申請的號碼是二手，上一手機主登記了自動入帳服務，所有相關的e-transfer都會自動存入其戶口，而不需任何驗證。他表示：「雖然最後僥倖拿回了錢，可是過程是痛苦的」，故分享了幾點心得：

【1】E-transfer有風險，大額轉帳避免使用。

【2】加拿大的手機號碼會重用，尤其是溫哥華，不要信電訊商講是全新的號碼，黑羊指自己登記的時候電訊商也是這樣說。

【3】轉帳被盜的錢多數追不回來，最後要銀行自掏腰包賠償，但銀行多數都不肯，所以最好自己小心，避免陷入這般困境。

【4】保障客戶私隱，銀行不會透露騙徒的任何資料。即使想起訴拿了錢的人，也根本找不到他。

多倫多街景（Sandro Schuh @Unsplash）

網民同情黑羊的遭遇外，亦有當地港人分享一個方法「反客為主」。申請手機號碼及銀行戶口後，別心急用 e-transfer，不妨先主動辦理auto-deposit，如果無法成功申請，代表已被前機主綁定，到時再更改戶口資訊也不遲。

同場加映：00後港人移民英國 麥當勞打工1個月揭行內秘聞 最怕啲客咁做！

居英港人越來越多，連登有位00後網民去年中學畢業便隨家人移居英國，等待9月開學期間在英國麥當勞上班，在香港被視為「不太好做」的M記，原來在當地福利都算可以，但有些地方仍然令人好難接受！

👉00後港人移民英國 麥當勞打工1個月揭行內秘聞 最怕啲客咁做！