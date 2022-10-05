Deel網站請遊牧工作者　月薪2.2萬港元做KOL　免費遊澳洲新西蘭！

相信有不少人看旅遊節目時都曾經幻想過可以將去旅行變成工作。最近有網上平台全球招聘「社交平台遊牧工作者」，工作内容主要是在網上分享旅程心得。成功申請可以坐露營車免費遊新西蘭和澳洲，為期6個月，月薪22K，更有每週津貼！



（Twitter：@deel）

網上平台Deel最近公開全球招聘「Social Media Nomad」——「社交平台遊牧工作者」。這份筍工為期6個月，月薪有$5,000新西蘭元（大約港幣22,528元），員工會獲配給有Wi-fi、床上用品等設備完善的露營車「Deel Mobeel」，有免費機票來回新西蘭、澳洲和居住地，每週有膳食、油費和泊車等津貼，亦可以有彈性工作時間，甚至所有需要的簽證和工作所需文件都會由Deel幫忙處理。

（Twitter：@deel）

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「社交平台遊牧工作者」主要工作是定期在自己個人和 Deel 的社交平台上創作、上傳旅程相關內容。亦要展示 Deel 平台各種功能，包括通過Deel工作賺錢的心得。除此之外，也要與其他遙距工作者舉辦聚會和訪問Deel的客戶。

想做這份筍工又有甚麽要求呢？申請者需要有3年以上任職社交媒體經理、KOL或品牌大使的經驗，有良好英語口語和寫作能力，能靈活管理優先次序、切換焦點，亦要熱愛學習新事物與人分享，並持有有效至2023年10月的駕駛執照及護照。

（Deel官網截圖）

Deel「社交平台遊牧工作者」申請截止日期是香港時間10月12日下午2時59分，想體驗「遊牧生活」將旅行變成工作的各位不妨可以到網站，提交CV、portfolio和自薦影片申請。另外，Deel網站亦有指明不可以帶寵物同遊，如果有養寵物就要要注意啦！

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