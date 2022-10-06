人渣細佬獨佔爸爸遺產收租　拒幫中風兄弟墊支醫藥費　家姐極心淡

雖然家人血濃於水，不過講到錢就未必人人都大方，一名女子在討論區分享，當年爸爸中風為申請綜援，將物業轉名給細佬，但幾姊弟都有共識層樓是屬於大家。然而另一細佬亦中風，手執物業的細佬卻不肯解囊幫兄弟先付醫藥費...



《了解的不多也無妨，是一家人》劇照

一名叫「小鳥遊六叔」的女網友在香港討論區發帖文「中一次風先知自己細佬係人渣 」，文中指屋企有四姊弟，她是大家姐，因爸爸十幾年前中風，但又有層樓在手而未能申請綜援，於是眾人決定將物業轉名給未婚的細佬J。「大家幾家共識係名義上轉畀佢啫，實際層樓係大家都有份嘅。」

近年爸爸已仙遊，樓主與細佬妹都算相安無事，沒有因錢銀而鬧交。平時樓主與J飲茶時，J甚至會講「而家層樓租到出去，第日賣咗之後分返比（畀）大家」。直至2022年頭另一細佬K突然中風，K與老婆關係較差，經常為錢鬧交但又不是要離婚的程度，結果弟婦竟不肯付K中風住院半年的醫藥費。

另一細佬K突然中風，他與老婆關係較差（《怪胎》劇照）

樓主認為「人哋老婆唔肯畀，我哋無方法逼佢㗎喎」，唯有幾姐弟商量如何幫K。她覺得爸爸的物業雖然是J名下，但K都有份，「而家幫手畀完住院費，記返數之後到賣樓照扣返囉。」手握物業的J卻發脾氣指：「點解層樓都未賣，而家要我負責出錢？」

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樓主直言層樓一直有收租，但J都沒有分錢給大家，「揸正嚟講層樓係大家，收到租都應該要分返，以前唔問你拎當係儲喺公家戶口度啫，而家K有需要咪公家出返，咁都好無理咩？」更指「中一次風先知自己細佬係人渣」。

手握物業的J不肯負責出錢（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

網民表示樓主一家沒有事先好好講清楚，講到錢字自然大家都自私：「應該講好收租入戶口做基金，個個有份，而家當咗係佢啲收入，梗係唔肯攞番出嚟。第時賣樓啲錢仲有排拗，無白紙黑字就係咁結果。」、「講錢就失感情，但都要公事公辦嘅，唔肯賣樓就叫J出住醫藥費先啦。」、「細時兩兄弟，大時兩伙人，古往今來大把名人後代爭產。」所以親情還親情，數目要分明，否則一家人隨時為錢銀反目。

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