香港YouTuber忍痛放棄移台　被加移民監等足兩年感灰心：標準喺邊

住在台灣的香港YouTuber「珍心活」在頻道拍片宣佈一個沉痛的消息，兩年前帶同老婆子女搬到台灣的他，一家四口決定離開當地。珍心活指他最近在執拾家當準備拿去船運，也表示花了兩年時間仍未拿到台灣身份證，萌生去意。



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珍心活透露，本身台灣政府表示一年時間就可以取得身份證，但政策不停地變改，又剛好他們一家是舊制的「尾班車」，移民要求相對較模糊，新制人士卻有明確的指引。新制下申請人最少要做3年生意、開實體店及聘請台灣人工作，舊制卻沒有此要求。

他表示：「好多唔確定嘅嘢出現咗，人哋可以跟住嚟做我哋又冇，唔諗咁多專心做生意，我哋就發覺好多唔妥當（嘅事）。慣例一年可以攞到身份證，可能做得唔夠好，雖然以我角度生意額都唔錯，但聽完兩個case都係好不安。」

珍心活（YouTube截圖）

珍心活認識一個做貿易的移台港人，同樣是舊制度，每一年幾百萬台幣生意，做正當交易又有錢賺，但要觀察多一年。第二個例子有開實體舖、有請台灣人，表面合乎所有條件，結果都是要觀察多一年。他不禁失笑：「我心諗標準喺邊？好模糊、好唔確定。」

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不過珍心活放棄的最大原因，是因為老婆難以適應：「一個中年人，下面有小朋友跟住你，前面有自己嘅路，又有老人家要照顧，不確定性影響好多嘢，例如買樓，我有朋友買咗樓都未有（台灣）身份證。咁多唔確定實在對一個女士嚟講係比較大壓力，我都明白嘅。」

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其實珍心活兩年來都積極宣傳台灣的各種資訊，在1個月前仍有上載相關影片，幸好他對於去或留相當豁達：「人哋政策有權決定（批咩人），但我哋都有權去做選擇，食得鹹魚抵得渴，願意等就留低，唔願意等咪唔好等，其實好Fair。」

珍心活未透露一家將會回港還是選擇移居其他地方，不過網民都很支持他：「移民本需要勇氣，漂泊那麼多年看不見穩定的未來，確實讓人沒安全感」、「很認真打拼想融入一個地方，但政策的不確定性讓人無所適從，能感受到那種無奈」、「一家人在一起那裏就是家」。

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