澳牛埋單港男驚覺得廿蚊決挑戰底線　員工6字回應超感動：好Warm

澳洲牛奶公司（澳牛）長期吸引不少食客排隊，為的只是吃到「光速」常餐最出名的炒滑蛋、熱奶茶。不過餐廳的服務態度一直受爭議，一批人認為只是鐵漢柔情，亦有人認為伙記態度差，兩派各有支持者，而近日一名網民的分享又再次引起世紀辯論。



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有網民近日在香港茶餐廳及美食關注組分享，指自己去澳牛食早餐時竟忘記了撳錢：「我食完個餐從銀包攞錢準備埋單之際，發現只有一張十蚊紙同神沙，夾埋唔夠廿蚊，心諗『PK喇，點算好呢？唔通今次要挑戰澳牛底線，雖然我知澳牛哥哥平時好細心好鐵漢柔情，但我今劑食完嘢無錢畀喎。』」

網民去澳牛食早餐時竟忘記了撳錢（資料圖片）

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樓主糾結了幾分鐘，即使明知澳牛只收現金，亦只好硬著頭皮「膽粗粗」走出去問收銀姐姐「收唔收Payme之類」。姐姐的反應令他很感動，「我一開口講咗句唔好意思，阿姐已經叫我『得喇，去撳機喇』。當刻真係即刻鬆一口氣，即去撳機。澳牛，真係好有人情味。」

樓主表示入座時「侍應哥哥好細心咁畀張圓櫈我擺背囊」（資料圖片）

除了爽快讓樓主去撳錢，姐姐亦沒有要求他放下其他貴重物品，加上樓主表示入座時「侍應哥哥好細心咁畀張圓櫈我擺背囊」，竟被部分網民質疑樓主是打手，全因澳牛服務態度出名惡劣。

不過樓主也獲很多網民力撐，自從疫情後自由行旅客大減，澳牛伙記脾氣也沒有像以前一樣火爆：「唔好俾之前固有印象打死，講真佢哋無咗以前嘅粗獷霸氣，真心變咗鐵漢柔情」、「唔覺得無禮貌，而且對老人家、大肚婆同細路特別好。次次都見擔凳畀客放袋，佢哋唔會畀你攬住袋食嘢（未必關服務事，但一定關安全事，你倒瀉咪又係佢哋做）」、「上次唔記得帶銀包，好彩個收銀姨姨問年青伙記有冇現金，然後叫我PayMe畀伙記」。

雖然員工的舉動貼心，不過最好還是先看看銀包夠不夠現金才入座，以免尷尬和麻煩吧！