網民見客食Omakase鯨吞　驚覺太心急好失禮　N個小舉動證明你窮過

沒錢自然要開源節流，不過很多父母小時候都曾經窮過，即使今時今日生活水平已大有改善，仍然保持當年慳到盡的各種小習慣。有網民分享家人自小教他的思維，到長大後才發現其實有點寒酸，更可能影響了人際及處事。



《上流寄生族》

慳家是一件好事，不過有時太節儉反而適得其反，有網民近日在連登發文指，他小時候遺留的窮人習慣到成年之後都改不了：「媽咪自細已經話唔好周圍請人食飯，覺得蝕底。成年之後工作先知道請人食飯，可以促成生意或者建立關係。」

上司的一個小行為，亦間接提醒了樓主，「通常傾生意少不免係食高級中菜、Omakase，以前見客應酬成日狼吞虎嚥。做Junior嗰陣大驚小怪，好似食自助餐咁，老細甚至會提我慢慢食，呢啲成日有得食，嗰陣先知自己失禮。」

LIHKG截圖

樓主慨嘆：「直頭影響埋社交、工作，唔係講笑，可能已經窮在DNA之中，想改都改唔到，好易被人睇穿細個係窮人家庭出身。」不少網民都分享了他們慳家過頭的經歷，又有說中你的心聲嗎？

👇點撃圖片看網民N個窮人習慣👇

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【1】食點心

飲茶特點太貴，只敢食大點以下點心。

(FB @Taiyo Chan)

【2】返學買N手書

買書買二手書，之後要寫notes就用紙寫，用完就再賣返出去。

(FB @Lemon Lam Eve)

【3】搭的士mon實咪錶

冇錢又要趕時間搭的士，就會睇實個咪錶，￼見就嚟唔夠錢就叫司機停車，扮嘢話塞車喺呢度落就得！

(FB @Jerry Shiu)

【4】環保小先鋒

Supermarket買到成手嘢都要徒手拎住走，因為膠袋要加五毫子。

(FB @Eddie T. H. Fung)

《濁水飄流》

【5】好有衣食

食Burger張紙如果癡住少少芝士會食埋佢

(FB @Candy Chan Dycan)

【6】洗頭水溝水

洗頭水用到尾擠唔出，會溝水用埋

(FB @Gary Lam)

【7】等超市特價

超市成日買就過期啲減價貨，熟食又等到夜晚半價先買。

(LIHKG @拜占庭聖騎兵)

【8】免費即狗衝

行行下街見到有啲推廣派嘢飲都衝埋去拎，拎完覺得自己賺咗。

(LIHKG @Whiskytea)

【9】自助餐食到盡回本

夜晚知道去食自助餐，早餐午餐都唔食。

(LIHKG @一個壞咗嘅人)