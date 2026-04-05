長期壓抑食慾易自律神經失調！專家:睡前200Kcal蛋白質宵夜助修復

有時候溫書或者工作過度用腦，即使吃了晚飯，有時候到了深夜時分也會覺得肚餓。但因為容易胖，相信不少人都會忍住不在睡前吃東西。不過，有日本醫生就在節目中講到，其實吃宵夜反而會瘦？！



（《それって!?実際どうなの課》截圖）

吃宵夜就會肥。大家是不是都這樣想呢？日本節目《それって!?実際どうなの課》就邀請到日比野佐和子院長，在節目中分享到只要掌握腸道的黃金時間，並吃對的食物；吃宵夜不但不會胖，反而還會瘦！節目組就請來一對雙胞胎姐妹MIO和YAE進行連續3天的驗證。姐妹兩人會吃完全一樣的食物，而妹妹YAE就會多吃一餐宵夜，看看3天後兩人的體重會有甚麽分別。

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日比野佐和子院長表示，晚上10點至凌晨2點是腸道的黃金時間，腸道在這個時段是最活躍的。在睡前吃含有益生菌的發酵食品就能調整腸内環境，塑造成易瘦體質。姐妹兩人在3日驗證開始前先量度體重，她們的身高都是152cm，姐姐MIO體重38.7kg，而妹妹YAE則是39.4kg重。

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在驗證中兩人每天都會吃約1800卡路里的食物。第一日的早餐是煙肉蛋定食，午餐是蒜香意大利粉，而晚餐則是約600卡路里的韓式拌飯。到了晚上8點35分，YAE便準備吃驗證中的第一個宵夜；200g重的蜂蜜香蕉乳酪。乳酪有大量益生菌。蜂蜜裏面有寡糖（又稱低聚糖），能促進腸道蠕動，改善便秘、腹瀉問題。而香蕉亦有大量膳食纖維和礦物質。

第二天早上，MIO和YAE便量度體重。沒有吃宵夜的MIO體重由昨天38.7kg降到38.5kg，瘦了0.2kg。而吃了宵夜的YAE表示，她昨天晚上有感受到肚子郁動。磅重後發現，她竟然比前一天瘦了0.9kg！體重竟然和沒有吃宵夜的MIO相差0.7kg。

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這日兩姐妹飲食邪惡度加碼，早餐吃水果班戟，午餐吃蛋包飯，而晚餐吃漢堡扒定食。單聽這個餐單已經覺得會胖，但YAE還要多吃一餐宵夜，而這天節目組爲她準備了一湯碗滑子菇（なめこ）味噌湯。到了第三天早上，MIO比前一天重了0.1kg，而吃了宵夜的YAE更是重了0.4kg。日比野醫生表示，雖然味噌也屬於發酵食品，但因為它亦含有大量鹽分，會導致水腫。而水腫會在日間慢慢消退，不會令體重增加。

到了驗證第三天MIO和YAE一起吃了三文魚茶漬飯、炸肉餅定食和咖喱飯，又是高卡路里餐單。不過最厲害的在後頭，首兩日YAE吃的宵夜只是一個甜品和一碗湯的程度；這晚她吃的是納豆泡菜蕎麥麵！

結果吃了宵夜的YAE瘦了0.8kg，姐姐MIO反而重了0.5kg（《それって!?実際どうなの課》截圖）

最後一天早上，經過前一天的邪惡餐單，磅重時姐姐MIO很理所當然地重了0.6kg。而YAE雖然多吃了一餐，但體重依然輕了0.3kg；3天之内MIO比第一天重了0.5kg，而YAE則輕了0.8kg，總共相差1.3kg！日比野院長講到，在腸道黃金時間前吃含豐富益生菌的發酵食物已經能夠快速調整腸道狀態，令排便變好、提升脂肪燃燒、瘦菌增加，養成易瘦體質。驗證證明原來吃宵夜也不一定會肥，在睡前含益生菌的食品，或許你也能在短短3天期間輕鬆減磅呢！

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