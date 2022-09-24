海外升學｜2023年最新QS加拿大Top10大學排名出爐　哪間排名No.1?

海外升學一直都是不少香港學生們的選擇之一，加拿大更是香港學生升學的熱門國家。出國讀書就當然要做定資料搜集啦！全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）最新2023年的世界大學排名亦已出爐，想知道加拿大哪10間大學最Top？最熱門的是又哪一科？那你便要看看以下的資料啦！



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擁有國際認可的全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS），每年都會發布最新的世界大學排名，而排名是根據學校的學術聲望、僱主聲譽、師生比例、五年內論文引用率等作為評分基準。當中大學的學術聲望是於評分裡佔分最重，為此機構更參考了超過13萬名學者的意見，從而計算出綜合評分再進行排名。

QS最近亦公布了最新2023年世界大學排名的名單，開罐記者就為大家整合了加拿大最Top10間大學的排名名單，以及各大學較為熱門的科目，讓有意到加拿大升學的同學們能參考參考，快看看哪間大學排名NO.1！

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加拿大Top 10 大學排名

1.McGill University 麥基爾大學（全球排名第31名）

熱門科目：土木工程，機械工程

2. University of Toronto 多倫多大學（全球排名第34名）

熱門科目：金融，人文學科

3.University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學（全球排名第47名）

熱門科目：電腦科學，醫藥相關科目

4.University of Alberta 阿爾伯塔大學（全球排名第110名）

熱門科目：機械工程，化學

5.Université de Montréal 蒙特利爾大學（全球排名第116名）

熱門科目：商科，化學工程

6.McMaster University麥克馬斯特大學（全球排名第152名）

熱門科目：人力資源，護理學

7.University of Waterloo 滑鐵盧大學（全球排名第154名）

熱門科目：電機工程，數學

8.Western University西安大略大學（全球排名172名）

熱門科目：電腦工程，醫學相關科程

9.University of Ottawa 渥太華大學（全球排名第237名）

熱門科目：公共衛生，生物化學

10.University of Calgary 卡加利大學（全球排名第242名）

熱門科目：工程，商科

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