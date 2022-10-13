9大英國人眼中超奇葩英文名　叫Tiffany好物質、連Candy都出事？

「唔怕生壞命，最怕改錯名」，名是最能夠代表一個人的東西，改錯名分分鐘可能會影響你的一生。「Dick」、「Cherry」、「Candy」這些英文名對香港人來說可能非常常見，大家在街上都可能隨手都找到幾個，但近日有移居到英國的YouTuber「是但啦」就著香港人這些常見的英文名，向當地人進行街訪，才發現原來看上去平平無奇的名，對英國人來說可能有其他含意，其中他們更讓他們評價歌手「M.C」和YouTuber「Cotton」的名字，但英國人聽到都即刻皺眉？



圖擷自是但啦Youtube Channel

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早前，有補習名師因為於講座時取笑男同學的名字「Liana」像女孩子的名字，因而遭到網民批評，雖後來名師就內容道歉，但事件依然被網民熱議。就此事件，YouTuber Channel「是但啦」的Heidi&Lo就向當地人進行街訪，列出9個香港人常用英文名，讓當地人說出對該名字的感覺。當他們問及對「Dick」的感覺時，有不少英國人都不相信會有人改這個名字，因Dick對他們來說有男性「生殖器官」的意思，而且Richard和Dick竟然意思相同，最令人驚訝的是當他們聽到「Cotton」這個名字，他們竟話「Bullshxt」。

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除了這兩個名字，「Cherry」、「Kinki」、「Candy」等的名都令當地人個個皺曬眉同搖曬頭，究竟這些名字對他們來說有甚麼感覺和含意呢？即看看這9個在英國人眼中的奇葩英文名啦!

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ViuTV原創劇《野人老師》正在熱播，鏡仔的邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）於劇中飾演補習天王，演技大獲好評，連鄭丹瑞（旦哥）都對兩位的演技和努力讚賞有加。其中Stanley所演的「雙失」補習名師，角色令人注目。有網民發現其角色竟疑似借鏡一位香港的補習名師，更有網民問到「香港那些年的補習天王依家變成點呢？」

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