乞食科福音！港台請多媒體設計師月薪20K　需相關學位+這技能優先

【政府工/ 香港電台/ 求職招聘/ 多媒體設計】媒體、設計這些學科經常被稱爲「乞食科」，香港電台最近就刊登招聘多媒體設計師，申請人必須要持有相關學位及經驗才合乎資格。各位「乞食科」同學不妨了解一下職位要求待遇，看看是否適合自己吧！



香港電台招聘的多媒體設計師職位屬於非公務員N仔約，合約期為1年。但職位待遇不錯，月薪達20K，合約期內表現良好亦會獲得約滿酬金。申請人需持有多媒體設計／傳意設計學位的大學/副學士學位或高級文憑或同等學歷，並按學歷要求具有1至2年相關工作經驗。主要職責包括設計及製作平面／動態圖像、插圖、節目標題及獎座設計等。

👇👇👇即睇港台多媒體設計師要求及待遇👇👇👇

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入職要求

【1】持有香港的大學所頒授的多媒體設計／傳意設計學位，或具同等學歷；並具1年多媒體設計／傳意設計工作經驗；或

【2】持有香港的專上院校頒授的多媒體設計／傳意設計的經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，或具同等學歷；並具2年多媒體設計／傳意設計工作經驗

【3】符合語文能力要求，即在DSE或會考中英文科考獲2級或以上成績，或具備同等成績

申請人如…

(i) 熟悉電腦繪圖，並能熟用Adobe Photoshop、Illustrator及After Effects；

(ii) 具良好溝通技巧及編輯經驗；及

(iii) 掌握基礎印刷製作知識則更為理想

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《香港金曲頒獎典禮2021/2022》獎座

職責

【1】設計及製作平面／動態圖像、插圖、節目標題及獎座設計，以供電視製作及其他媒體之用，以及協助執行獲指派的其他職務

【2】須不定時工作，並須在周日、公眾假期期間工作，亦須通宵當值

薪金及聘用條件

月薪：$20,540（表現良好可獲約滿酬金）

合約期：1年

申請方法

不能經互聯網遞交申請，需郵寄或親身遞交至：九龍廣播道1號A香港電台電視大廈3樓製作事務部製作事務經理

截止申請日期：03/11/2022 18:00:00

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