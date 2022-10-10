民航處三級航空交通事務員月薪17K　DSE五科合格唔使讀專科都得

【政府工/ 民航處/ 公務員】民航處近日聘請三級航空交通事務員月薪由16K起，申請人無需持有大學學位，亦無須工作經驗。主要職務是接受訓練執行向航空交通管制中心、指揮塔及航空情報管理中心提供技術支援等職務。



三級航空交通事務員屬見習職級職位，試用期為3年，月薪16K起。申請人需要在DSE或會考有五科考獲2/E級或以上成績，或同等學歷，並需要能有效地用英文溝通，無需要工作經驗。職位主要接受訓練，向航空交通管制中心、指揮塔及航空情報管理中心提供技術支援，並協助進行技術研究等等。

👇👇👇即睇三級航空交通事務員職位及待遇👇👇👇

+ 1

民航處——三級航空交通事務員

入職要求

【1】DSE及會考5科獲2/E級或以上成績，或同等學歷

【2】符合語文能力要求，即在DSE或會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

【3】能有效地以英語溝通

【4】在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

主要接受訓練，以執行航空交通事務員的以下職務：

【1】向航空交通管制中心、指揮塔及航空情報管理中心提供技術支援

【2】協助進行技術研究

【3】處理航班升降時刻申請、監察航班升降時刻的使用情況、解答查詢、處理投訴和編製投訴統計數字

【4】協助審計和巡查航空活動

月薪：$16,295-$17,370（按公務員試用條款受聘三年，其後或可獲考慮長期聘用）

申請方法：經互聯網遞交申請、郵寄/親身遞交

地址：香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科

截止申請日期：2022年10月21日晚上 11時59分

👉公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事 專家：呢樣好惡頂

👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬

同場加映：食環署請小販管理隊月薪達30K！要考體能測執法能力+3大入職要求

【政府工/ 公務員/ 食環署/ 求職招聘】食環署請助理小販管理主任，負責在街市、小販市場及小販事務隊管轄的地方，防止出現非法擺賣及阻塞情況。申請人無需持有大學學位，月薪達30K！👉👉食環署請小販管理隊月薪達30K！