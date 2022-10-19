網民盤點Top7搭巴士最討厭行為　大聲播片、打機竟不是第一位！

巴士是很多港人從小搭到大的公共交通工具，勝在夠寬敞夠舒服，同時也可以坐在上層觀看風景，不過你又有沒有遇過其他乘客的行為，令你感到非常討厭呢？最近有網民在Facebook上，盤點搭巴士時遇到的討厭行為，經編輯整合後得出Top 7行為，一起看看大家有沒有遇過啦！



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網民盤點Top 7搭巴士討厭行為

Top 7.乘客塞爆車門車頭

不少網民都反映乘客經常佔據車頭也及車門位置，不願行入車尾，全因擔心自己下車時不方便，行為非常自私！網民更指有時其實上層仍有很多空位，但是樓下卻逼爆乘客，令大量市民無法順利上車，焗等下一班巴士！

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Top 6.上車才摷散銀/八達通

網民認為在等巴士時就應該提前準備好零錢或八達通，在上車後再慢慢尋找會影響他人上車，當然如果情況緊急，追巴士衝上車是可以原諒的啦！

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Top 5.吉位超多卻非要坐隔離

女網民指曾遇過全車非常多空位時，剛上車的乘客非要坐在自己旁邊，令她感覺非常奇怪。

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Top 4.隔離位有汗味

香港天氣炎熱潮濕，在夏天等車時尤其辛苦，有網民表示遇上汗味嚴重的乘客時非常痛苦，假如有汗味的人坐在自己身邊就更加難受，當車廂滿載時避又避不開唯有硬食！

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Top 3.剪指甲

很多網民認為在車上剪指甲非常不衛生，指甲碎屑更會彈到周圍都係，行為榮登巴士最討厭排行榜Top3！

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Top 2.大聲播片打機

有一種人就好像不知道世界上有耳機一樣，每次在車上看影片、打機、聽歌都大大聲開著喇叭，就如活在自己的世界，卻不知道非常影響周邊的人！

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Top 1.膝蓋頂椅背

每個人都有不同的坐姿，但是有一種巴士乘客卻永遠喜歡用膝蓋頂著前方座位的椅背，殊不知行為人人喊打，因為前方的乘客真的會很不舒服呀！

資料圖片

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