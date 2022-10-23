英國連登仔分享3大移英事實　無工返又無朋友！勸世：移民諗清楚

近年移民話題不絕於耳，走還是不走？要走的話又要去哪裡？走的話又要準備多少錢？這些問題幾乎每天都出現在耳邊。說到移民，英國也是一個很多港人討論的熱門國家，最近有移英的連登網民發帖勸世，勸喻想移民到英國的朋友們想清楚，更提出了移英的3大事實。



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英國連登仔分享3大移英事實

1.找不到工作 生活無聊

該位網民在帖文中表示，發現開始有移民英國當地一兩年的年輕港人無法繼續支撐在英國的生活，指出有部分是因為在英國找不到心水工作，又不想做倉務等基層工作；有部分是因為生活太無聊又沒有朋友，最終陸續返回香港謀生。

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2.生意行情不同

樓主續指很多香港人在移英後打算開始搞生意做老闆，有些做餐飲、有些做剪髮，他強調創業不是問題，但在事前要先了解當地的行情，例如「英國人大部分中午都係食three pound meal deal」，而不是中貴價食肆。

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除此之外，樓主表示英國大城市例如曼城，Birming等，大部分英國人都是窮人，「有錢都寧願星期五六飲酒，平時唔會捨得食，更加唔會10幾20鎊剪個頭髮」，行情與香港並不同。

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3.英國人政治冷感 自顧不暇

網民認為英國的政治一團亂，英國人都自顧不暇，所以奉勸移民到英國的港人，不要希望對方聽自己分享關於香港政治的看法，直言「呢度嘅人係唔會理X你」、「唔好諗住英國L會有興趣聽你講，只會當你係傻仔。」

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樓主奉勸港人在移民前要先想清楚，因為申請當地Visa也需要好幾萬元，要先衡量自己有沒有把握在當地生活才作決定，否則最後只會浪費金錢又浪費時間。

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