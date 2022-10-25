菲律賓爆大熱考試防出貓奇招　大學生自製「防作弊帽」創意大爆發

對於學生來説，考試是一個必經程序。最近有一位菲律賓的大學教授就要求學生自製「防作弊帽」，令他們在考試期間看不到其他同學的答案。結果學生們創意大爆發，除了有人直接戴電單車頭盔之外，亦有不少人用紙自製特色裝扮，在網上引起話題。



（Facebook：@Mandane-Ortiz R Mary Joy）

2017年上映的泰國電影《出貓特工隊》在香港大受歡迎，電影當中的作弊奇招實在令人大開眼界。最近菲律賓黎牙實比市比科爾大學的考試風景就在網上引起話題。原來有一位機械工程科的教授為了防止「出貓」，便叫學生們自製「防作弊帽」。據説她是受到2013年泰國某大學考試時，學生在頭兩邊都貼上紙張阻隔視綫啓發。本來她只要求他們用紙張做一個簡單設計，誰知……

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不知道是否萬聖節接近，雖然有部分學生只是用廢紙和家中已有物品做出「防作弊帽」，但亦有很多學生發揮創意，製作出極具個人特色的「防作弊帽」。

《變態超人》風「防作弊帽」（Facebook：@Mandane-Ortiz R Mary Joy）

教授將考試風景拍攝下來上傳至Facebook後在網上瘋傳，更吸引菲律賓多家媒體報導。她更表示這次考試，學生的表現比往年好，甚至有不少人提早完成試卷，沒有人被發現作弊。先別説學生們創意大爆發製作的「防作弊帽」是否真的有效避免作弊，特別是用内褲笠頭的男學生動機感覺很有可疑。不過為考試添加一點樂趣説不定能令學生學習動力倍增啊！

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