深圳上空驚現「核酸雲」？ 相似度極高 網民：核酸之神顯靈！

中國動態清零疫情封控措施持續，意味著人民仍需要持續做核酸檢測一段時間，不過原來不止市民要做核酸，連雲朵也要？日前在Twitter及Facebook上流傳了一段影片，在深圳上空疑似出現「核酸雲」，影片被網民瘋傳，但也有人質疑片段真假！



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中國的疫情封控措施持續，早前中共中央總書記習近平在為中共二十大報告時，開場便提到中國的清零政策，更強調「堅持動態清零不動搖」，措施最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

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對於中國內地的民眾而言，動態清零意味著核酸檢測仍是常態，前日（22日）有網民在Twitter上貼出一段疑似是「核酸雲」的影片，片長約15秒，片中的兩朵雲的形狀就如正在進行核酸的場景，左邊的正在被「撩鼻」，右邊的似是醫療人員「大白」正拿著棉花棒，而根據影片背景推測應為深圳前海石公園附近，同時可見有一群正在拍照打卡的民眾。

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Twitter@opming9截圖

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由於雲朵的形象確實激似正在做核酸檢測，影片被網民瘋傳，笑指「核酸之神顯靈」、「核酸之神降世」；不過亦有網民質疑影片的真偽，認為雲朵的亮度不一，明顯是經過PS、AE等程式後製的影片。但有網民就認為不論影片真偽，「真是哭笑不得的黑色幽默！雖然知道影片不是真的，但現實真的是這樣！」

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