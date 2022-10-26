《賽馬娘》作曲家田中秀和猥瑣少女被捕　網民因這理由跪求原諒他

説到日本，除了購物和飲飲食食之外，相信不少人會想到動漫、AV還有變態。事實上當地的確經常會傳出地鐵癡漢、内衣大盜和姦殺案的新聞。最近有一宗強制猥褻未遂的案件在日本引起轟動，因為犯人竟是知名動漫遊戲作曲家田中秀和！



人氣動漫遊戲作曲家田中秀（YouTube：@日テレNEWS）

日媒TBS報導，曾為《賽馬娘》和《偶像大師灰姑娘女孩》等作品作曲的人氣動漫遊戲作曲家田中秀和在10月24日被警方逮捕。他涉嫌在今年8月20日晚上10時半左右在東京目黑區地鐵站附近的單車停泊處，企圖向歸家路上的10多歲少女進行猥瑣行為被捕。據警方表示，田中趁單車停泊處附近沒有人時向少女搭訕講淫穢的說話，强行拉扯她的手到人煙稀少的地方，過程為時約2分鐘。

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少女掙扎後逃脫，因此並沒有被撫摸身體，事後便與母親前往警署報案，揭發事件。警方透過監視鏡頭確認疑犯身份後將住在區内的田中逮捕。他供述自己在地鐵站看到少女後覺得她是自己喜歡的類型，於是便搭上同一班列車、尾隨她4各站，在她下車後伺機犯案。

粉絲認為應對人不對事，動漫本身無罪（YouTube：@日テレNEWS）

消息曝光後引起網民熱議，有粉絲接受《日テレNEWS》訪問時就對創作不少「神曲」的田中被捕感到震驚。之前每天都會聽他的樂曲提升動力，看到田中被捕很可惜。他亦講到動漫本身沒有罪，作曲家的犯行不應與作品拉上關係，不過若事件令人對作品印象負面印象也是無可避免。

有網民表示，這次事件再次證明買CD才是最安全的（Twitter：@hmgk_sb）

其實以往日本曾有不少演員犯罪導致電影被封殺、重拍，或歌手犯案令歌曲被下架的情況。田中被捕後，網上立刻傳開作品有可能會被「雪藏」或刪除，有可能會直接影響現正播出的動漫，甚至令未來上架的作品和遊戲。當中有不少《賽馬娘》的粉絲發出悲鳴，哀求事件不要對系列造成打擊：「手下留情啊！」同時也有部分人因此表示，雖然網上音樂串流平台已經成為主流，這次事件再次證明買CD才是最安全的。

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