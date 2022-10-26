金管局MT廣告用IFC「最後召集」　網民爆笑：見習咁快就要天台見?

金管局近日推「見習經理計劃」招請MT，讓想向金融界發展的畢業生們得到入行的機會，而計劃將於10月28日截止，為了提醒大家盡快參加，金管局於社交平台上貼心Po文提醒，但網民則將重點錯放在帖文的背景圖中的IFC（國際金融中心）樓頂上，更爆笑指「相信天台依家應該排晒隊」。



圖自金管局IG@hkmagovhk

近日，金管局正招請見習經理，為剛畢業並有意投身金融行業的職場新鮮人提供入行渠道。MT計劃申請將於10月28日截止，而金管局為了提醒有意參加的大家盡快報名，於IG上帖上一張從高空俯視的IFC照片作為背景，IFC頂樓旁更以大大隻字寫道「最後召集」，標題則是「投身金融界的起點」。

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IFC（國際金融中心)一直都被網民搞笑稱為「香港著名跳樓地點」，因IFC曾是香港最高的建築，當每次一有股市動盪或公開試放榜的時候，網民都會在討論區寫道「IFC天台見」，意思即「實死冇生」。

圖為大時代劇照

因而帖文一出即引網民爆笑，網民個個都將重點錯放在帖文的背景上，更表示「個市跌到咁，真喺要喺天台『最後召集』」，「大家IFC頂樓見，依家開始排長龍啦」。有網民更爆笑指「個Designer喺咪特登，個市大跌先出張咁嘅圖，喺咪叫大家天台見」，「入職就要上IFC跳樓，唔怪得年年請人」。

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圖自金管局Facebook

有網民則表示除了金管局IG超爆笑，金管局Facebook帖文同樣精彩，帖文與IG內容相同，但背景圖卻是以機場登機顯示牌作為背景，讓網民搞笑指「個公關真係冇得救，之前叫人跳樓，依家叫人移民」，「究竟邊個PR咁貼地，叫人移民」，有網民則表示「佢似叫人唔好做多過報名喎，哈哈」。

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港女的穿著一直都是城中熱話，近日就有一名來港工作的內地女於社交平台上帖文指港女衣著「缺少活力」，相當沉悶。若自己稍有打扮，反而顯得「格格不入」，其於文中更大數4點港女超hea穿著和打扮。帖文一出即引起網民熱論，亦有不少港女反擊「你喺盲嘅定冇去過尖沙嘴？」。

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