內地女出PO批港女4大hea爆衣著文化　不穿高跟鞋著衫黑白灰無活力

港女的穿著一直都是城中熱話，近日就有一名來港工作的內地女於社交平台上帖文指港女衣著「缺少活力」，相當沉悶。若自己稍有打扮，反而顯得「格格不入」，其於文中更大數4點港女超hea穿著和打扮。帖文一出即引起網民熱論，亦有不少港女反擊「你喺盲嘅定冇去過尖沙嘴？」。



圖為ISWIM 劇照

日前，一名來港工作的內地女生於社交平台「小紅書」以「香港人的衣著打扮是甚麼樣的呢？」為題發文，Po主於文中從髮型、服裝、鞋、袋，四方面力數香港女仔穿著，更指香港女生「缺少活力」，以下是內地女網民大數的4點港女穿著習慣，大家一齊看看吧！

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港女4大衣著習慣

1.「香港人最喜歡的包是雙肩包」

Po主於文中直指香港人不論男女都喜歡孭背囊，返工的港男即使「身價不菲」都有超過一半孭背囊。港女則除了背囊，還會孭「很大的類似購物袋」，更指港女「好像拎世界名牌的不多」，相當求其。

2.髮型個個都「清湯掛面」

圖為美麗戰場劇照

Po主表示港女個個髮型都是「清湯掛面」即頭髮披肩或綁成馬尾，千篇一律。其更指港女好少會電髮，「最多染個顏色」，自己當初來港時電了大波卷，「自己覺得挺好看」，但時間耐了「開始覺得有些格格不入」。

3.港女只穿黑、白、灰

Po主稱香港女生衣服大多都是素色，黑、白、灰居多，大紅大紫的衣服十分少。

4.港女不愛高跟鞋

圖為網上圖片

Po主指走在香港大街上，幾乎完全看不到有港女穿高跟鞋，「一碼平底」，令自己的兩對高跟鞋都要「束之高閣」。

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帖文一出隨即引起網民熱論，有內地網民對Po主表示同意更指「大家都Uniqlo啊」，「的確素色的很多」，更有網民指覺得香港大街上的人都像「複製貼上」，個個面上都「死氣沉沉」，有網民則表示港女是因工作時間太長，所以「懶得打扮」，亦有內地網民反問「內地不也是這樣？」。

但帖文亦惹怒了大批港女，並向其反擊表示「你去完尖沙嘴行一圈再講啦」，「中環金鐘OL基本至少Prada、Celine、Chanel」，有港女表示「大紅大紫就代表靚？」，更指Po主有此看法一定是「在港時間太短」，又或是Po主「只活在自己的世界」，根本對香港不熟悉。

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