新西蘭全球招聘生物多樣監測員　年薪超過40萬、住宿免費全包！

相信有不少人曾經幻想過可以到國外望住大自然的靚景，Chill住咁返工。最近新西蘭南島保護部正開始全球招聘生物多樣性監測員（biodiversity supervisor)，主要職責是保護當地瀕臨絕種動物，和協助地區運作。而最吸引人的是，監測員除了能在有新西蘭「最美麗大自然」之稱的世界遺產地區工作外，年薪更高達超過40萬港元，連住宿都免費全包！喜愛大自然的大家一定要留意！



圖為網上圖片

新西蘭南島保護部最近於部門網站上全球招聘南島哈斯特（Haast）生物多樣性監測員，應徵者除了能在1990年被列為世界文化遺產的「新西蘭最美大自然」蒂瓦希波烏納穆工作外，當地更會為監測員提供免費住宿，而年薪入職就有為$72,610新西蘭元，即約32.5萬港元，最高更可獲$92,780新西蘭元，約41.6萬港紙。

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生物多樣性監測員最主要的職責為當地專業護林團隊提供指導，以保護當地的稀有鳥類「鷸鴕」，又稱為奇異鳥（kiwi)和南新西蘭的瀕臨絕種動物。監測員亦需要協助當地營運經理，為地區的工作規劃提供意見，並對新員工進行培訓和為團隊安排工作。當地營運經理科斯特洛更提到「監測員會經常乘搭直升機工作」，即大家有機會搭住直升機睇靚景，同時又賺錢！

圖自Auckland and beyond

想成為生物多樣性監測員又有甚麼要求呢？招聘並沒有要求要持有任何特定學位，主要要求應徵者要有領導的能力，對瀕臨絕種動物何生物多樣性等有相關經驗，有出色的交際能力，良好的體魄和於野外具有實踐經驗，包括閱讀地圖和使用GPS等。

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喜愛大自然，戶外活動和工作的大家不妨一試，職位申請將會於香港時間11月1日下午6時59分截止，有興趣的大家就記得預備好CV和coverletter並於網站上申請，但大家要留意網站要先開設帳戶才能申請工作，要記得預留時間開設帳戶喔！

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