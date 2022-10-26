救恩同學仔熱唱《記憶棉》爆紅！被封原唱殺手　MC張天賦親身留言

大家有參加過中學歌唱比賽嗎？又有在歌唱比賽中曾聽到過令你撕心裂肺的歌聲嗎？如果沒有的話，建議你聽聽以下這位救恩書院同學仔的歌聲，絕對讓你對痛心有一層全新的體會！該段歌唱比賽影片在網絡上瘋傳，歌聲贏得了網民的盛讚，甚至連歌曲原唱MC張天賦都現身留言！



救恩同學仔熱唱《記憶棉》爆紅！ YouTube@Unify Kyc

唱歌最重要的是感情？技巧？每個人對唱歌動聽與否都有不同的標準，最近有一位救恩書院的同學仔的歌唱比賽影片在網絡上瘋傳，被網民形容表演「沒有技巧，全是感情」，歌聲更讓不少人聽出背後撕心裂肺的故事，大讚「是個有故事的男人」、「原唱殺手」！

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同學仔演唱時歌聲一直穩定輸出 YouTube@Unify Kyc

抑揚頓挫時搭配不同手勢、自然的舞台走位 YouTube@Unify Kyc

該影片為「救恩書院Unify 2021-2022 Singing Contest歌唱比賽」，期間一位同學仔熱情演唱MC張天賦-《記憶棉》，同學仔演唱時歌聲一直穩定輸出，抑揚頓挫時搭配不同手勢、自然的舞台走位，台風顯得極其自信。而在歌曲最後的高潮位，同學終於忍不住高亢的情緒，在短短15秒內連破3音，甚至雙膝跪在舞台上，精彩的演出贏盡了現場同學仔的掌聲。

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網民看到同學仔的歌唱比賽影片後，大讚是明日之星，「感受到背後嘅故事呀」、「無做返幾年兵，唱唔出呢d感情」、「咬字清晰，情感表達豐富」、「音準係有聽得出有練過，係last chorus 飄左」、「撕心裂肺嘅感情，師兄做到了」。

影片後來傳到原唱MC張天賦本人手中，他除了大方地在影片低下留言鼓勵加油，甚至後來出IG Story大讚該位同學仔冇恃場、冇緊張，「先唔講唱功，但真係想鼓勵下佢！係台上就係應該要毫無保留地盡情表演！」並鼓勵他繼續加油，但就提醒要「小心把聲」。MC甚至回憶當年SING CON只敢看著地下，連手都震晒，表示「跪地我都剩係試過一次」。也貼出了自己當年自己唱歌的影片，呼籲網民「唔準（准）笑人，要笑就笑我」、「唱歌係咁架啦，唱下唱下就好聽架啦」、「#全是感情」。

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影片後來傳到原唱MC張天賦本人手中 IG@mcheung1201

出IG Story大讚該位同學仔冇恃場、冇緊張 IG@mcheung1201

更貼出了自己當年自己唱歌的影片 籲網民「唔準（准）笑人，要笑就笑我」 IG@mcheung1201

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