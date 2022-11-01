大公司VS細公司？打工仔因1事揀細公司人工少4K　網嘆：一定後悔!

該選擇大公司還是細公司？相信這是很多求職者的「世紀難題」。日前有網民於討論區發帖表示朋友收到兩間公司的Offer，雖職位相同，但其中一間是大公司，福利薪金都不錯；而另一間則是細公司，薪金較少，但最後卻因一事選擇細公司。不少網民都表示「少年你太年輕啦」，更明言他將來一定後悔！



《大叔的愛》劇照

近日有網民於香港討論區發帖，表示朋友最近收到兩間公司的offer，一間是細公司，人工方面較低，大概12K，公司老闆更表明工作需要OT；而另一間則是大公司，不論福利較好，薪金亦有約16K。但朋友最終卻選擇了細公司的offer，因為他認為細公司「好多嘢都可以做」，更可以「學到多啲嘢」。朋友的決定令Po主十分不解，因其認為大公司人工好，「寫落CV都好睇啲」，完全不明白為何朋友會有此決定。

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帖文引起大批網民討論，有很多網民都表示「少年你太年輕了」，直言「人工低都要揀間大公司」，因大公司不論聲譽或是整體框架都較細公司好好多。除此之外，細公司「只會做到細project」，更要「一腳踢」，想學習一定要到系統較完整的大公司。

另外有網民亦指出「大公司請你，細公司一定請」，若未來轉工也並不困難，但若從未做過大公司「將來去到中層想轉入大公司係機會好微」，因為大多企業都會選擇曾於大公司工作過的人，「將來application石沉大海唔好問點解」。

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但亦有網民對朋友決定表示明白「細公司人少學嘅野會瓣數多啲. 也因為人小競爭無咁大，升職機會更加大」，「細公司人少辦公室人際關係冇感麻煩」。有網民亦表示「自己做得開心就OK」，「大細都好，有實力去到邊都得」。

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正所謂「己所不欲，勿施於人」，日前有網友於社交平台上帖文表示，早前光顧的餐廳於前台上卻列明「不接受一千元鈔票、一二毫子或五毫子」，但該間餐廳卻向他找續2個5毫子，當Po主想向其換為一個$1元，店家卻拒絕和反問「點解唔收毫子?」，令Po主對店家做法不解和感到整件事「好諷刺」。帖文引起網民熱論，有網民就好奇表示「點解唔肯收毫子，會有毫子找?」