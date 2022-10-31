政府工｜李家超請高級廚師月薪29.5K　負責特首飲食+要識煮呢種菜

【政府工/ 行政長官/ 求職招聘】行政長官辦公室最近聘請合約高級廚師，主要負責行政長官和家人，及到訪來賓飲食，在香港禮賓府、粉嶺別墅於官式和社交宴會中提供餐飲服務，即成為行政長官李家超的專屬私家廚師!想為行政長官煮美味佳餚的大家就要留意啦!



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合約高級廚師屬於非公務員職位，合約期為12個月，而月薪則有$29.5K。職位的入職條件需要申請人有9年或以上在大戶家庭、大型飲食機構、酒店擔任中菜廚師職務的經驗， 即申請人需要懂得烹調中菜，而兼具其他地方菜式能力則更佳。申請人亦須能操流利廣東話和簡單英語，若懂基本電腦文書將會有所加分。 另外，合約高級廚師是或須超時工作和在宿舍住宿。有興趣的大家不妨看看以下職位的申請詳請!

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合約高級廚師

入職要求

l 具有最少九年在大戶家庭／大型飲食機構／酒店擔任中菜廚師職務的經驗，精通烹飪

l 能操流利粵語和簡單英語，並能閱讀和書寫簡單中文及英文

l 懂基本電腦文書處理者為佳

l 兼具其他地方菜式知識／烹飪經驗者為佳；持有烹飪相關學歷者將獲優先考慮

職責

l 為行政長官及其家人，以及到訪的貴賓準備食材和烹調食物

l 在香港禮賓府、粉嶺別墅及其他地方舉行的官式及社交宴會提供餐飲服務

l 設計餐單

l 協助採購食材

l 安排及打點日常廚房運作，包括處理食物、清潔及保養煮食用具等工作

l 執行其他獲指派的相關職務

獲取錄的申請人需要:

l 超時及不定時工作，包括在晚間、周六、周日及公眾假期工作

l 於宿舍住宿

l 穿著制服

l 奉派香港禮賓府、粉嶺別墅和其他地方工作

薪金及聘用條件

月薪: $29,500

聘用條件: 非公務員合約條款受聘，為期12個月

(合約期內工作表現和行為一直良好，在合約完結後可獲發放約滿酬金)

申請方法

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。申請人可通過送交或郵寄到香港添馬行政長官辦公室行政組，或透過公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

郵寄地址：香港添馬行政長官辦公室行政組

合約高級廚師(行政長官辦公室)職位截止申請日期是2022年11月4日（五）下午6時，有興趣的就要儘快申請啦！

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