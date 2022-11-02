港人轟香港staycation打房間電話要收「X蚊一個call」 酒店咁回應

Staycation是港人熱門活動之一，但酒店裡的收費項目大家又清不清楚呢？日前有網民於社交平台上Po文怒指在香港一酒店staycation時，被酒店收額外取21元，就只因打了「三個本地電話」，對於打本地電話都要收費完全不解。帖文一出即引起網民熱論，更有網民嘲PO主指「酒店電話收錢喺第一日嘅事？」



《假面酒店》劇照

日前有網民於Facebook專頁「香港Staycation酒店交流谷」上帖文指自己於旺角智選假日酒店staycation，退房時服務員竟向他額外收取21元，原因是他使用酒店電話打了「三個本地電話」。Po主表示酒店打電話需要收費「真喺第一次聽」，而且更要「七蚊一個電話」，先前酒店並沒有通知電話需要收費，自己亦有手提電話，若知道一定不會使用。

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帖文一出即引網激烈討論，有網民就嘲指「原來喺酒店房打本地電話要俾錢真係會有人唔知㗎？」，「好多外國酒店打Local call都要畀錢啦」，不明白為何Po主會認為打電話免費。有網民亦反問指「其實你點解唔用自己手提打呢」，表示「如果酒店每樣嘢都要同住客講，check 9年都未check到in啦」。

《愛回家之開心速遞》劇照

其實亦有網民表示一直都不知酒店電話需要收費「未聽過用房間電話打出去本地要收錢」，「我都會以為打本地唔使錢添」。有網民亦補充並不是每間酒店都需要收費「有啲要收有啲唔洗，主要睇你咩package」，更指「自己唔清楚最好打去reception問吓，呢個一定免費」。

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《開罐》記者亦就事件向相關酒店查詢，酒店回覆指酒店電話「的確需要收費」，而且是七元一個，更表示坊間亦有不少酒店甚至「五星級酒店」打電話都是需要收費。酒店並不會主動提醒有關項目需要收費，若然客人有需要使用的話則可向其查詢。

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正所謂「己所不欲，勿施於人」，日前有網友於社交平台上帖文表示，早前光顧的餐廳於前台上卻列明「不接受一千元鈔票、一二毫子或五毫子」，但該間餐廳卻向他找續2個5毫子，當Po主想向其換為一個$1元，店家卻拒絕和反問「點解唔收毫子?」，令Po主對店家做法不解和感到整件事「好諷刺」。帖文引起網民熱論，有網民就好奇表示「點解唔肯收毫子，會有毫子找?」