港媽買迪士尼年卡贈外傭　老公乜都無！網笑:姐姐有用過老公好多

香港迪士尼樂園是本港兩大主題樂園之一，深受港人歡迎，尤其情侶及家庭客。最近有港媽在Facebook上發帖，詢問各位家長朋友們有沒有購買迪士尼年卡予家傭，誰料大多網民都表示已購買，更提出多個原因，力證買年卡給姐姐比起買給爸爸更有用！



（微博圖片）

相信有小朋友的家長都會覺得養育小孩不是易事，要投入的時間、金錢都不少，加上香港很多都是雙薪家庭，未必是有時間湊小朋友，這時聘請一位家傭作為家居好幫手是不錯的選擇。

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迪士尼樂園是個小朋友放風的好地方，輕鬆愉快的氛圍也可以讓家長與小孩共度歡愉的一天。不過與小朋友外出時也特別多瑣碎的物品要攜帶，如果家中有外傭，這時你會選擇帶工人姐姐一起去，還是與另一半一起去？

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旅發局

有港媽網民在Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」上發帖，問大家有沒有買迪士尼年卡予家中的工人姐姐，稱自己現時在考慮當中，因為她要帶兩位小朋友去，認為工人姐姐可以在每次入園時幫手照顧小朋友。

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誰料大多網民回覆她「你試過一次就知無買錯」、「有，負責睇野，推車仔，照顧Bb影下相」、「我咁多年都有買」、「」；不過也有人擔心帶工人姐姐外出玩完一天後回家更要處理家務，直接增加了工人姐姐的工作量，影響其休息時間，建議先詢問對方的意見。

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但其中一位網民的留言直指「情願買俾姐姐都唔買俾老公」，意外引起大量討論。不少網民都認為爸爸們普遍對迪士尼樂園沒有興趣，形容「整（年卡）俾老公係嘥氣，又嫌遠又盛，入左園又話熱又話攰，黑晒面咁，玩都玩得唔安落」、「去到幫唔到手，仲呢樣嗰樣。我姐姐反而勁鐘意去」、「我老公只負責揸車，推車，姐姐係負責陪玩」。

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